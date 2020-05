القمر يتعامد اليوم على الكعبة المشرفة

هذا التعامد للقمر مع الكعبة المشرفة هو الثاني هذا العام [انترنت]

تشهد سماء مكة المكرمة تعامد قمر التربيع الأول مع الكعبة المشرفة اليوم الخميس في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها، أن القمر سيشرق في أفق مكة المكرمة عند الساعة (8:39 صباحاً بتوقيت جرينتش) وبعد ذلك سوف يبلغ ميله عرض مكة ومتوسطاً خط زوالها (التعامد) عند الساعة ( 3:29:55 مساء بتوقيت جرينتش). بالتزامن مع غروب الشمس.

وفي لحظة التعامد سيكون القمر على ارتفاع 89.51.51 درجة وسيكون قرصه مضاء بنسبة (47.8 %) بنور الشمس وعلى مسافة 387.154 كيلومتر .

تعتبر ظاهرة التعامد من الظواهر التي تؤكد دقة الحسابات الفلكية لحركة الأجرام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة، ويمكن الاستعانة بهذه الظاهرة في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة حيث يشير اتجاه القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد إلى اتجاه مكة المكرمة كما فعل القدماء بشكل يضاهي دقة التطبيقات الهواتف الذكية .

جدير بالذكر بأن هذا التعامد للقمر مع الكعبة المشرفة هو الثاني هذا العام بعد التعامد الأول في السادس من مارس الماضي.

وفى سياق أخر يرصد كوكب المشتري بسماء مصر والوطن العربي خلال الساعات من منتصف الليل وقبل شروق الشمس بليالى رمضان، كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة بألافق الشرقي ، وسوف يصل إلى أعلى نقطة في السماء باتجاه الأفق الجنوبي.

