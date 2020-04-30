كل ما نعرفه عن جالكسي فولد 2 – السعر، شاشة 120Hz، دعم S-Pen والمزيد!

هاتف جالكسي فولد الأصلي وبلا أدنى شك قد شكّل قفزة كبيرة في تقنيات الهواتف الذكية! فالهاتف كان يقبل الطي والفرد بكل سلاسة وكان أيضًا يأتي مع مواصفات داخلية ممتازة، وبالرغم من أن الهاتف قد ضم عدد لا بأس به من العيوب إلا أنه كان نموذجًا مناسبًا لتقنية قادمة من المستقبل! واليوم نحدثكم عن هاتف جالكسي فولد 2 والذي سيأتي مع حلول لكافة مشاكل الجيل الأول إضافة إلى قدومه بسعر أرخص!

سعر ومواصفات هاتف جالكسي فولد 2

طبقًا للمحلل Ross Young من شركة DSCC فهاتف Galaxy Fold 2 سيأتي بسعر يتراوح بين 1,780 دولار أمريكي و 1,880 دولار أمريكي، وهذا التسعير وبالرغم من أنه لازال مرتفعًا إلا أنه ممتاز مقارنة مع تسعير هاتف جالكسي فولد الأول والذي كان يأتي بسعر 2,000 دولار أمريكي تقريبًا.

إضافة إلى ما سبق، Young قد أشار إلى أنه يتوقع قدوم جالكسي فولد 2 في أغسطس جنبًا إلى جنب مع جالكسي نوت 10! كذلك فالهاتف الجديد وعلى ذكر هواتف النوت سيكون داعم لقلم S-Pen وهي وبلا شك ميزة رائعة وستزيد الاستفادة من شاشة الهاتف الكبيرة! وشاشة هاتف جالكسي فولد الجديد ستكون بقياس 7.3 بوصة بالنسبة للشاشة الكبيرة الرئيسية وهي التي ستكون بدقة 1689*2213 بيكسل وستكون داعمة لتردد 120Hz وهي خاصية ممتازة أخرى.

الشاشة الصغيرة للهاتف والتي تظهر عند طيه ستحصل على تحسين ضخم في التصميم وإزالة للحواف الضخمة التي شهدناها في الجيل الأول، وهو يظهر جليًا في قياسها والذي يأتي بـ6.23 بوصة في مقابل 4.6 بوصة فقط في الجيل السابق، لكن هذه الشاشة ستأتي مع تردد 60Hz المعتاد ومع كاميرا على شكل ثقب بداخلها.

هاتف Galaxy Fold 2 سيحصل على تحسينات من حيث الكاميرا أيضًا، هذا حيث سيأتي مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل إضافة لكاميرتين بدقة 12 + 16 ميجابيكسل غير محددان النوع، لكن بسهولة يمكنك أن تلاحظ أن كاميرات الهاتف مقاربة جدًا لبناء الكاميرات في جالكسي S20 و S20+.

أخيرًا، هاتف جالكسي فولد 2 -أو أيًا كان أسمه- سيكون داعم لشبكات الجيل الخامس، هذا كما سيأتي مع خيارات مختلفة من الذواكر الداخلية والعشوائية لتقليل السعر على المستخدم بقدر الإمكان.