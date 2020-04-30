وزارة الصحة تسلمها مركز الزنتان لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، تسلم الوفاق موقع مركز الزنتان لعلاج

مصابي فيروس كورونا المستجد، بعد أن أنهت الشركة المتعاقد معها أعمال الإنشاء

والتجهيز.

وأضافت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أن سعة

المركز تبلغ 22سريرًا خصصت 4 أسرة منها عناية_فائقة، ويحوي المركز مختبرًا طبيًا

وغرفة خاصة بالتعقيم.

وأكدت الوزرة أن المركز يحتوي مخزنا للمستلزمات الطبية ودورات

مياه للرجال، وأخرى خاصة بالنساء، كما يحوي أيضًا غرفًا للأطباء والتمريض ومطبخًا

لإعداد الوجبات.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت، الأربعاء، الانتهاء من أعمال

تجهيز مركز علاج مصابي فيروس كورونا المستجد في مدينة طرابلس.

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