خبراء يتوقعون موجة كورونا في الخريف

لم يستبعد رئيس معهد “روبرت كوخ” الألماني، لوتار ويلر، اليوم الخميس، حدوث ثلاث موجات لـ”كوفيد-19″ المنتشر ضمن الوباء الحالي، مشيرا إلى توقع خبراء أن موجة كورونا قد تحدث في الخريف المقبل.

وقال يلر، في مؤتمر صحفي في برلين: “يفترض معظم العلماء أن تكون هناك موجة ثانية، وربما حتى موجة ثالثة. وهناك أيضا العديد من العلماء الذين يعتقدون أن الخريف سيكون هو الوقت الذي يحدث فيه ذلك. من الواضح أن هذا الفيروس سيكون موجودا في بلادنا لشهور. سيتعين علينا العيش لشهور في هذا “الواقع الجديد”.

وكان ويلر صرح، في آذار/مارس الماضي، بأن “الوباء يتطور عبر موجات”. ويحذر علماء الأوبئة في العديد من البلدان حول العالم من الموجة الثانية من الوباء.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا تجاوزت عتبة الـ 159 ألفا، في حين بلغ عدد الوفيات 6 الآف، و288 حالة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

