هاتف ون بلس Z المتوسط قادم في شهر يوليو وهذا كل ما نعرفه عنه!

ون بلس وبكل تأكيد قد وجدت لنفسها فرصة في هذا العام لكي تقوم بإطلاق هاتف متوسط! هذا لأن الشركة وفي السنوات السابقة كانت تطلق هواتفها الرائدة بأسعار منخفضة ومنافسة، لكن هذا العام ومع وصول هاتف ون بلس 8 برو لحوالي الألف دولار أمريكي فهناك مساحة لإطلاق هاتف ون بلس المتوسط ون بلس Z والذي وحسب التوقعات سيأتي لنا في يوليو المقبل وهو نفس الوقت الي تم إطلاق هاتف ون بلس X فيه سابقًأ في 2015.

كل ما نعرفه عن هاتف ون بلس Z المتوسط

موعد إطلاق الهاتف قد تسرّب لنا من المسرّب المعروف Max J. على تويتر، والتغريدة قد كشفت عن نفس تصميم هاتف ون بلس Z الذي نراه منذ عدة أشهر مع كاميرا أمامية على شكل ثقب في وسط الشاشة! وهذه التسريبات تأتي لختام الجدل حول الهاتف، هذا حيث أننا نسمع عن هذا الهاتف منذ شائعات ون بلس 8!

يُذكر أن هاتف ون بلس Z قد ظهر في تسريبات وشائعات سابقة تحت اسم OnePlus Lite وهذا قبل تأكيد اسمه الجديد، كذلك فالهاتف سيأتي وحسب التسريبات وحسبما ظهر من قبل في أحد مواقع البيع بالتجزئة بسعر 499 دولار أمريكي لكن هذا السعر وبكل تأكيد غير مؤكد بعد، في حين أنه منطقي!

سيأتي الهاتف مع تصميم مشابه لهواتف ون بلس 8 بالطبع إلا أن التسريبات قد أشارت لقدوم الهاتف مع شاشة من نوع IPS LCD وليست من نوع أموليد، وهو أمر يمكننا أن نتفهمه، لكن هذه الشاشة ولحسن الحظ ستأتي مع تردد 90Hz.

سيأتي هاتف ون بلس Z المتوسط مع معالج ميدياتيك Dimensity 1000 المتوسط، وبالرغم أن هذا المعالج من ميدياتيك ومن الفئة المتوسط إلا أنه يقدم أداء أكثر من رائع ويدعم شبكات الجيل الخامس! أما الكاميرات فنحن هنا لدينا كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، كاميرا واسعة جدًا بدقة 16 ميجابيكسل وكاميرا 2 ميجابيكسل للماكرو.

أخيرًا وبالنسبة للبطارية فستكون بسعة 4,000mAh وذلك كله حسب التسريبات بالطبع، وهذه البطارية ستدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 30 واتّ كما هو الحال في هواتف ون بلس 8، لكن هذا الهاتف لن يدعم الشحن اللاسلكي! ما رأيك إذن؟ وهل قد تفكر في اقتناء هاتف ون بلس Z؟ شاركنا الآن في التعليقات.