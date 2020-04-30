عش تجربة هواية جمع الطوابع من جديد مع هذه اللعبة المميزة!

هواية جمع الطوابع تكاد تكون اندثرت حالياً حيث ولى زمن المراسلات الكتابية لكن الآن يمكنك أن تعيش نفس التجربة مع لعبة جمع الطوابع على أجهزة الايفون والايباد.

مميزات لعبة جمع الطوابع:

قم بجمع الطوابع وأكمل الألبوم كاملاً لتربح

جرب حظك واحصل على الطوابع النادرة القيمة والتي يمكنك استبدالها مع الأصدقاء لإكمال ما ينقصك من الألبوم.

بعض الطوابع نادرة وقديمة فهل ستكون الشخص المحظوظ بامتلاكها؟

جميع الطوابع هي طوابع حقيقية وتعود لتواريخ وأحداث حقيقية وقديمة ومن كافة البلدان العربية .. فاحرص على استشعار قيمة كل طابع تحصل عليه فهو يمثل قيمة ثقافية وتاريخية كبيرة.

تعرف على الأحداث التاريخية والثقافية عن طريق المعلومة الإضافية التي تحصل عليها مع كل طابع والتي تدلك على مناسبة إصدار كل طابع عربي.

اكمل البومك كامل وعندها ستتفاجئ بالنهاية السعيدة .. من سيستطيع إكمال الألبوم؟

الملاءمة:

الحجم: 120 ميجابايت

يتطلب iOS 10.0 أو أحدث.

متوافق مع هواتف الايفون وأجهزة الايباد.

التحميل لهواتف الايفون:

السعر : تحميل مجاني