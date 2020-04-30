تطبيقات رمضان اليومية للاندرويد (4) – تطبيقات دائمًا نحن في حاجة لها وألعاب مسلية ومفيدة

مقالنا الرابع لأفضل تطبيقات رمضان اليومية واليوم نشارككم مجموعة من التطبيقات والألعاب التي حرصنا أنها ستضيف فعليًا إلى يومك ومدى استفادتك منه! هذا حيث أن رمضان وبفعل الصيام يضم ساعات طويلة من الملل بعد الفراغ من العبادات والعمل، وهذه الساعات يمكنك أن تنجز فيها أمور عديدة ومختلفة، وهو ما ستساعدك هذه التطبيقات عليه.

تطبيق مطبخ سيدتي

يتميز هذا التطبيق المجّاني بروعة التصميم وسهولة الاستخدام وكونه يأتي باللغة العربية، والسبب الأخير هو سبب مشاركته معكم بعدما شاركنا معكم تطبيق مشابه يوم أمس لكن باللغة الإنجليزية، التطبيق يتيح لك جدول واسع من الوصفات لكي تختار منها الوصفة التي تريدها ومن ثم ابدأ في اتباع التعليمات حتى ننجز وجبتك اللذيذة!

السعر : مجّاني

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تطبيق Water Reminder لتذكيرك بشرب المياه

هذا التطبيق المفيد وكما يمكنك أن تستنبط من اسمه يذكرك بشرب المياه كل نصف ساعة أو ساعة حسبما تضبطه، وهذا التطبيق بكل تأكيد سيكون مثالي في شهر رمضان لكي تحصل على كفايتك من المياه في فترة الإفطار في شهر رمضان، هذا حسبما أشارت بعض المصادر إلى أنك تحتاج لتر من المياه لكل 25 كيلوجرام لوزنك! وبالرغم من عدم دقة هذه المعلومة إلا أنك وبلا شك تحتاج لكم مناسب من الماء يوميًا، وهو ما يمكن لهذا التطبيق أن يحسبه لك أيضًا!

السعر : مجّاني

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لعبة Elevate لزيادة الذكاء والانتباه

لعل Elevate هو تمرين متكامل للعقل أكثر من كونه لعبة! وهذا التطبيق -أو اللعبة- يتيح لك تمرينات مختلفة للعقل بما في ذلك سرعة المعالجة، قوة الذاكرة، مهارات الرياضيات وغيرها من الاختبارات المختلفة، وبطبيعة الحال فكلما واظبت على استخدام هذا التطبيق وتمرين عقلك كلما أصبحت نسبيًا أكثر ذكاءًا! لذلك لا مانع من تجربة Elevate لعله يضيف لك ولا يأخذ منك عكس التطبيقات والألعاب الأخرى.

السعر : مجّانية