تطبيقات رمضان اليومية للايفون والايباد – اختيارات لتطبيقات مفيدة هامة وممتعة!

أهلاً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية اليوم لدينا عدة تطبيقات مميزة: تطبيق للتواصل الاحتماعي بطريقة مبتكرة، وآخر من أجل إدارة النفقات والأموال، وآخر هو محرر صور بأدوات احترافية. وكل ما هو مدرج في المقالة مجاني أو مجاني لوقت محدود!

تطبيق Airtime – محادثات جماعية ومشاهدة الفيديو معاً

هو تطبيق مميز يتيح لك أنت وأصدقائك مشاهدة مقاطع الفيديو والأفلام والاستماع للمقاطع الموسيقية والصوتية معاً عبر الإنترنت وكذلك عمل محادثات فيديو جماعية مرئية. هو تطبيق مثالي لهذه الأوقات حيث ينتشر وباء فيرس كورونا مع تطبيق إجراءات الحظر والبقاء في المنازل.

السعر : مجاني

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تطبيق إدارة الأموال – لإدارة الراتب و التذكير بمواعيد سداد الفواتير!

في ظل أزمة وباء فيرس كورونا وتأثر دخل الكثيرين وطريقة إنفقاهم للأموال تبدو هناك حاجة إلى وجود تطبيق مثل إدارة الأموال والذي سوف يساعدك على التحكم بمصروفاتك الشهرية وفقاً لراتبك وتذكيرك عند قدوم موعد سداد الفواتير والأقساط وغيرها من المزايا.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Fine محرر الصور المميز

تطبيق يحتوي على العديد من الأدوات الاحترافية لتحرير وتعديل الصور مثل التحكم المتقدم بالألوان ومحاكاة تأثير Bokeh لعمل التركيز وكذلك أدوات أخرى للتحديد وإجراء تعديلات على الجزء المحدد فقط، هذا بالإضافة إلى الأدوات الأخرى مثل إضافة الفلاتر والتأثيرات والملصقات والكتابة وغيرها.

السعر : مجاني لوقت محدود

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للمزيد من التطبيقات التي عرضناها من أجل رمضان خلال الأيام الماضية تفضل بزيارة هذا الرابط: تطبيقات رمضان 2020 للايفون والايباد