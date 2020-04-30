تسريب أول صورة لهاتف هواوي ميت 40 برو.. الكاميرا “مفاجأة”

بعدما أطلقت شركة هواوي الصينية، سلسلة هواتفها Huawei P40 بثلاث نسخ مختلفة، تعمل الشركة الآن على سلسلتها الرائدة الجديدة Huawei Mate 40. وكشف محلل تقني مؤخرًا، أن هواوي ستطرح ميزات جديدة في سلسلة Mate 40 على رأسها المعالج الذي سيكون مبنيًا على معمارية 5 نانومتر.

أما الأمر الأكثر إثارة للاهتمام، فسيكون قسم الكاميرا والتحسينات التي ستدخلها هواوي على سلسلتها الجديدة كما في كل عام، إذ أكدت أحدث التسريبات أن عدسات الكاميرا في هاتف هواوي ميت 40 برو ستكون عدسات ذات شكل حر، وهي عدسات تستخدم في مجال البصريات.

هذه العدسات الجديدة يمكنها إنهاء العديد من المشكلات التي يعاني منها محبو، مثل التقاط مجالات أوسع للرؤية، ويمكن من خلال تخصيص الطول البؤري للعدسة، وتقليل نسبة التشويه في العدسات ذات الزاوية الواسعة، وبالتأكيد أداء أقوى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

أحد الصور المسربة، جاءت على أحد الحسابات في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، كشف عن صورة للجزء الخلفي للهاتف هواوي Mate 40 Pro، والذي يأتي بكاميرا رباعية العدسة في تصميم دائرة مثل سلسلة Mate 30، عدستين بشكل دائري، و عدستين على شكل مربع.

وإلى جانب العدسات هناك جملة غير واضحة، يبدو أنها LEICA VARIO-SUMMILUX-H، وتعني كلمة VARIO أنها عدسات متغيرة، و Leica العلامة التجارية للعدسات، بينما يشير حرف H إلى أنها بالتعاون مع هواوي.

أما السطر الثاني في الجملة فهو 1:1.6-3.4/16-125 ASPH ويشير إلى أن فتحة العدسات تتراوح بين 1.6 إلى 3.4، والطول البؤري من 16 إلى 125، أما كلمة ASPH تعني أن العدسات غير كروية، أي أنها ذات شكل حر.

ويقول صاحب المقطع المسرب للصورة أن هناك عدسة ToF وعدسة تقليدية رئيسية بدقة 50 ميغابكسل وهما العدستان ذات الشكل الدائري، أما العدستين على شكل مربع فواحدة منهما عدسة سينمائية والثانية للتقريب البصري اعتمادًا على المنظار بيريسكوب.

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