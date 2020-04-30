صيام مريض القرحة الهضمية ونصائح هامة

أ.د. محمد نجيب عبد الله

لقد تطور الطب بصورة عامة في علاج القرحة الهضمية، ويستطيع مريض القرحة الصوم إذا كان لا يشتكي من أي أعراض شديدة وتم تقييم حالته الصحية بواسطة طبيب الجهاز الهضمي قبل الصوم.

ولكن يشترط لصيام المريض استعمال أدوية القرحة واستشارة الطبيب، حتى يشعر المريض باستقرار حالته، لأن الصوم يعمل على زيادة الحامض المعدي، كما أن تأثير الحامض في حالة عدم وجود الطعام يكون شديدًا، وبذلك يؤدي لتآكل الغشاء المخاطي، وبذلك يتجنب حدوث المضاعفات.

قواعد عامة لمرضى القرحة:

– يمنع الصيام عن المرضى الذين أصيبوا حديثا بقرحة حادة أو نشطة (ألم حاد+ قيء)، مع العلم أن الآلام في أعلى البطن لا تدل على أنها قرحة نشطة، فقد وجد أن 70 % من الذين يعانون من الآلام في البطن ليس لديهم علامات لقرحة نشطة (يجب مراجعة الطبيب).

– كما يمنع الصيام عن:

0 المرضى المصابين بقرحة لا تستجيب للعلاج.

0 المصابين بنزيف من القرحة في فترة وجيزة أقل من ثلاثة أشهر مثلًا.

0 المرضى الذين خضعوا لعملية جراحية حديثة.

0 من لديهم مضاعفات القرحة من التهابات ونزيف دموي في المعدة أو في الاثني عشر أو انسداد أو ثقب في القرحة.

0 المرضى المسنين المصابين بالقرحة.

– أما المرضى الذين كانوا يعانون من قرحة في فترة سابقة وتم علاجهم، والآن لا يشكون من أية أعراض، وتم تقييم حالتهم الصحية، فيمكنهم الصوم.

نصائح رمضانية لمريض القرحة:

– مضغ الطعام جيدًا.

– تجنب العوامل التي تزيد من حدة المرض مثل الأدوية المضادة للروماتيزم والكورتيزون والأسبرين.

– استعمال المضادات الحيوية المناسبة للجرثومة الحلزونية إن وجدت.

– استعمال الأدوية الخافضة للحموضة، وفق إرشاد الطبيب.

– الاعتدال في الأكل وتنظيم الوجبات وتنوع الغذاء في كل وجبة.

– عدم الإكثار من تناول الأكل بين الوجبات، حتى لا يحدث إفراط في إفراز حمض المعدة.

– التقليل في شرب الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.

– الحرص على تناول الفاكهة والخضروات القليلة الحموضة.

– تجنب المشروبات الكحولية والتدخين والانفعالات العصبية.

– تفادي الدهون والفلفل الحار والتوابل في الطعام.

– تجنب تناول الطعام الساخن جدًا أو البارد جدًا.

– الابتعاد عن القلق والتوتر والانفعال الشديد قدر الإمكان، والاستفادة القصوى من نفحات الشهر الكريم وروحانياته.