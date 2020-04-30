أشهر أغاني وأناشيد شهر رمضان.. عودة للزمن الجميل

تحتوي موسوعة الموسيقى العربية مجموعة كبيرة من الأغاني والأناشيد المخصصة لاستقبال ووداع شهر رمضان المبارك، وللتعبير عن الفرح به.

ولقد أبدع النجوم العرب في الزمن الجميل بغنائها، وأصبح الاستماع إليها من الطقوس المفضلة لجميع المسلمين خلال الشهر الكريم.

ومن خلال السطور القادمة سنعود بالذاكرة لأيام الزمن الجميلة، أيام البساطة والسعادة، ونستمع معا لأشهر أغاني وأناشيد شهر رمضان المبارك.

أشهر أغاني وأناشيد شهر رمضان المبارك

1. رمضان جانا (محمد عبد المطلب): تعد هذه الأغنية أشهر أغاني وأناشيد شهر رمضان المبارك، غناها المطرب الشعبي محمد عبد المطلب في أربعينات القرن الماضي مقابل 6 جنيهات مصرية كان بحاجة ماسة إليها.

وكان من المقرر أن يغني الأغنية الفنان أحمد عبد القادر الذي غنى أغنية أخرى في ذلك العام، ولكن رفض الإذاعة المصرية لغناء المطرب أكثر من أغنية واحدة دفعه لتقديم الأغنية لمحمد عبد المطلب.

وأغنية رمضان جانا من الشاعر حسين الطنطاوي، وألحان محمود الشريف.

2. مرحب شهر الصوم (عبد العزيز محمود): أغنية من أغاني شهر رمضان الرائعة، أصدرت للمرة الأولى في العام 1966، وتحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، وتعد من أهم الأغاني للشهر الكريم.

كتب كلمات هذه الأغنية محمد علي أحمد وقام عبد العزيز محمود بتلحينها وغنائها.



3. وحوي يا وحي (أحمد عبد القادر): من أهم وأبرز الأغاني المرتبطة بشهر رمضان المبارك، قدمها المطرب أحمد عبد القادر للإذاعة المصرية في ثلاثينات القرن العشرين وتحديدا في العام 1934، ووافقت الإذاعة على بثها لتصبح أيقونة من أيقونات شهر رمضان المبارك.

الأغنية من تأليف حسين حلمي المانسترلي، وألحان أحمد الشريف.

4. أغاني الثلاثي المرح (وفاء مصطفى، صفاء لطفي، سناء الباروني): قدم الثلاثي المرح خلال مشوارهم الفني 3 أغاني من أهم وأبرز أغاني الشهر الفضيل هي سبحة رمضان، أهو جا يا ولاد، وافرحوا يا بنات، وحققت الأغاني نجاحا كبيرا، ولا تزال هذه الأغاني محفورة في أذهان معاصريها الذين يحرصون على إعادة سماعها خلال الشهر الفضيل لاستعادة ذكريات الزمن الجميل.

كتب كلمات أغاني الثلاثي المرح نبيلة قنديل ولحنها علي إسماعيل، وهو ذاته من أطلق عليهن هذا الاسم.







5. يا بركة رمضان خليكي (محمد رشدي): أغنية من أغاني الشهر الفضيل المشهورة، ويفضل العديد من الناس الاستماع للأغنية لتذكر الأيام الماضية السعيدة، وطقوس رمضان التي ميزت ذلك الزمن.

وأغنية يا بركة رمضان من كلمات محمد الشهاوي، وألحان حسين فوزي.

6. مبروك عليكم رمضان (عبد الرزاق بن نعسان): تعد هذه الأغنية من أشهر أغاني شهر رمضان في ليبيا، ويكثر الاستماع لهذه الأغنية خلال الشهر الفضيل، وتحظى بمكانة خاصة لدى الشعب الليبي.



7. هاتو الفوانيس يا ولاد (محمود فوزي): أغنية قديمة من أغاني شهر رمضان الكريم، قدمها الفنان المصري للإذاعة المصرية، وتحدثت عن عادة لعب الأطفال بالفوانيس خلال أيام الشهر الكريم، وتحظى الأغنية بشهرة كبيرة في كافة أنحاء العالم العربي.

الأغنية من كلمات وألحان وغناء الفنان محمود فوزي.



8. تم البدر بدري (شريفة فاضل): أغنية رائعة من أغاني شهر رمضان الكريم، يكثر الاستماع إليها في العشر الأواخر من رمضان، لأنها تعبر عن حزن الناس لرحيل الشهر الفضيل بسرعة.

صدرت الأغنية في ستينات القرن العشرين، ولا تزال تحتفظ بمكانة كبيرة في قلوب المسلمين.

كتب كلمات هذه الأغنية عبد الفتاح مصطفى، ولحنها عبد العظيم محمد.



9. حالو يا حالو (صباح): تعد هذه الأغنية من أيقونات الشهر الكريم، وقام بغنائها عدد كبير من المطربين أبرزهم النجمة اللبنانية صباح.

ويتم ترديد هذه الأغنية في الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك.

الأغنية من كلمات محمد حلاوة وألحان محمد الموجي.

10. رمضان رمضان والله بعودة يا رمضان (محمود قنديل): أغنية مصرية قديمة وتعد واحدة من أهم وأشهر أغاني الشهر الكريم.

تظهر الأغنية مدى تعلق المصريين بشهر رمضان، وحبهم لشهر الخير، وحرصهم الشديد على إحياء ليالي رمضان المبهجة.

وتتميز الأغنية بمعانيها الرائعة التي تعود بمستمعيها لأيام البساطة والمحبة والطيبة.

كتب كلمات هذه الأغنية عبد الوهاب محمد وقام بتلحينها جمال سلامة.

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