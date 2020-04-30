ساعة صينية جديدة بـ”شاشة منحنية”.. إليك مواصفاتها

رفعت شركة Amazfit الصينية التابعة لشركة شاومي الستار عن ساعة جديدة بشاشة منحنية حملت اسم Amazfit X.

وستأتي الساعة الجديدة بشاشة AMOLED منحنية بزاوية 92 درجة، وحجم 2.07 بوصة ودقة عرض 206*640 بيكسل.

ووضعت الشركة الصينية في جانب الشاشة زراً يتميز بحساسية الضغط، ليكون بديلاً للأزرار المادية المميزة للساعات الذكية.

وستحتوي الساعة على مستشعر لرصد معدل ضربات القلب طوال اليوم، ومستشعر بالأشعة تحت الحمراء لقياس مستوى الأوكسجين في الدم.

بالإضافة إلى ذلك فإن الساعة الجديدة ستعمل على رصد حالة المستخدم أثناء النوم، كما أنها تقوم بقياس مستوى التوتر في الجسم من خلال السوارة المحيطة بالساعة.

وتدعم ساعة Amazfit X تقنية GPS، وتقنية Glonass، وتضم بطارية قوية باستطاعة 207 ميلي أمبير، تجعلها لمدة 7 أيام.

وستقترن الساعة الجديدة مع الهاتف الذكي من خلال تطبيق مخصص أطلقته الشركة الصينية، وستكون مقاومة للماء حتى عمق 50 مترا.

يذكر أن شركة Amazfit ستطلق ساعتها الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 149 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية