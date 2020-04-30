وفاة النجم الهندي ريشي كابور بعد صراع مع السرطان

لم تستفق الأوساط الفنية الهندية من صدمة وفاة عمران خان حتى فجعت في اليوم التالي بوفاة النجم ريشي كابور عمر يناهز 67 عاما بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدم.

ويعد النجم الراحل الوريث الشرعي لعائلة كابور الشهيرة في السينما الهندية، فوالده وجده من أعلام ومؤسسي السينما الهندية.

وتراجعت صحة النجم الهندي يوم أمس حيث تم نقله لمستشفى مومباي وفيه فارق الحياة صباح اليوم.

ونعى النجم الهندي أميتاب باتشان صديقه الراحل من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر عبّر فيها عن أسفه وصدمته لوفاة ريشي.

وعانى النجم الراحل من مرض سرطان الدم، حيث تلقى العلاج في أمريكا لعام كامل قبل أن يعود إلى الهند في سبتمبر الماضي.

وشارك ريشي كابور خلال مسيرته بأكثر من 90 فيلما وحصد عددا كبيرا من الجوائز أبرزها جائزة الفيلم الوطني.

يذكر أن عائلة كابور ستبقى مستمرة في بوليوود من خلال نجله رانبير الذي قدم عددا من الأفلام في الفترة الأخيرة.

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