أوكرانية تنجو بأعجوبة من الموت بعد دفنها حية

تفاجأت الأوكرانية نينا رودشينكو البالغة من العمر 57 عاما والتي تعيش في قرية ماريانسكي الأوكرانية باقتحام شابين شقيقين من جيرانها منزلها، وضربها بمضرب بيسبول.

ودخلت نينا بغيبوبة بسبب الضربات التي تلقتها من الأخوين أوليغ وفلاديمير البالغين من العمر 27 و30 عاما.

وقام الشابان بأخذها إلى المقبرة بعد منتصف الليل، حيث سكبا الماء عليها حتى تصحو، وطلبا منها أن تقوم بحفر قبرها بيدها، وأن تتنازل لهما عن منزلها كي لا يحرقا أختها ويقتلا صهرها.

وبعد أن أصبح القبر جاهزا طلب الشابان من نينا النزول إليه، وقاما بدفنها وهي حية، وحاولت نينا إبقاء رأسها مرتفعا أثناء عملية الدفن لكي تحافظ على حياتها.

واعتقد الشقيقان بعد انتهاء عملية الدفن بأن نينا توفيت، فغادرا المقبرة، وفور مغادرتهما بدأت المرأة الأوكرانية بحفر القبر حتى تمكنت من الخروج والوصول إلى منزل شقيقتها زحفا.

وعلى الفور اتصلت شقيقتها بالشرطة والإسعاف، وتم نقل نينا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة لها، التي أظهرت إصابتها بعدد من الكسور والكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها.

واعتقلت الشرطة الشقيقين بعد البلاغ الذي قدمته نينا بحقهما، ومن المتوقع أن يواجها عقوبة السجن لمدة 5 سنوات.

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