“جريمة مروعة”.. فتى يقتل شقيقه بسبب لعبة

شهدت منطقة كراسنويارسك كراي الروسية حادثة مؤسفة للغاية إذ أقدم الفتى الروسي ألكسندر البالغ من العمر 13 عاما على قتل شقيقه الأصغر البالغ من العمر 7 سنوات لأنه خسر بلعبة فيديو.

ووقعت الجريمة المروعة يوم 23 أبريل الجاري أثناء زيارة الأم أولغا لمنزل عائلتها رفقة ابنتها الصغيرة البالغة من العمر 6 أشهر.

حيث استيقظ الشقيق الأصغر على وقع الضجيج الذي أحدثه ألكسندر بعدما خسر إحدى الجولات في لعبة الفيديو، ودخل في نوبة غضب دفعته لتحطيم أثاث المنزل وكسر هاتفه المحمول.

وهرب الشقيق الأصغر نحو المطبخ لينجو من غضب أخيه، لكن الأخير طارده إلى المطبخ وطعنه 15 طعنة بالسكين لكي لا يخبر والدته بالأمر، مما أدى لوفاته على الفور.

وأصيبت الأم بالدهشة عندما عادت إلى المنزل وسمعت القصة من ابنها، وعلى الفور قامت باستدعاء الشرطة التي باشرت تحقيقاتها.

واعترف ألكسندر بالجريمة، وقال إنه كان غاضبا لخسارته جولة سهلة، الأمر الذي سيعرضه لسخرية أصدقائه، وبأنه قتل شقيقه لكي لا يخبر والدته بالأمر.

يذكر أن الجريمة شكلت صدمة لسكان المنطقة، لأن ألكسندر معروف بالهدوء وبحسن التصرف

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