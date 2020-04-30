جديد شاومي.. درّاجة كهربائية قابلة للطي

أزاحت شركة شاومي الصينية الستار عن دراجة هوائية جديدة قابلة للطي أطلقت عليها اسم HIMO Z16.

وتعتمد الدراجة التي يصل وزنها إلى 22.5 كيلوغراما على الدفع الكهربائي بمدى سير يصل إلى 80 كيلو مترا في الساعة، وتبلغ السرعة القصوى للدراجة عند الانطلاق 25 كيلو متر/ساعة.

وجعلت الشركة الصينية دراجتها الجديدة قابلة للطي بـ3 أوضاع، لكي تناسب كافة أنواع الحقائب.

وتتيح الدراجة للسائق عدة أوضاع للقيادة، منها الاعتماد على الدفع الكهربائي، أو الاعتماد على أقدام سائق الدراجة، أو الاعتماد على المحرك الكهربائي كمعزز للدفع.

وتضم الدراجة شاشة تسمح للسائق بمعرفة السرعة، المسافة المقطوعة بالكيلو مترات، بالإضافة لمستوى شحن البطارية.

يذكر أن الشركة الصينية لم تفصح عن الموعد الرسمي لإطلاق الدراجة الكهربائية الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

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