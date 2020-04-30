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بسبب كورونا.. تراجع كبير لمرض خطير في نيويورك

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت البيانات الجديدة الصادرة عن الإدارة الطبية في مدينة نيويورك الأمريكية عن انخفاض معدلات الإصابة بالأزمات القلبية في المدينة بنسبة 70% منذ بدء انتشار فيروس كورونا.

وجاءت هذه البيانات لتتوافق مع التقارير والبيانات الواردة من الصين وإسبانيا والتي أكدت ترجع معدل الإصابة بالجلطات بشكل كبير.

وبرر الأطباء هذه الظاهرة بانخفاض الضغوطات نتيجة الحظر المنزلي، وتراجع معدلات التوتر والانفعال بسبب العمل، والتخلص من الازدحام المروري الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم، ويؤثر بشكل سلبي على هرمونات التوتر.

بالإضافة لتراجع مستوى التلوث، وزيادة الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية لتقوية المناعة عوضا عن تناول الأطعمة الجاهزة التي تضر القلب بشكل كبير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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