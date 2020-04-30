بسبب كورونا.. تراجع كبير لمرض خطير في نيويورك

أكدت البيانات الجديدة الصادرة عن الإدارة الطبية في مدينة نيويورك الأمريكية عن انخفاض معدلات الإصابة بالأزمات القلبية في المدينة بنسبة 70% منذ بدء انتشار فيروس كورونا.

وجاءت هذه البيانات لتتوافق مع التقارير والبيانات الواردة من الصين وإسبانيا والتي أكدت ترجع معدل الإصابة بالجلطات بشكل كبير.

وبرر الأطباء هذه الظاهرة بانخفاض الضغوطات نتيجة الحظر المنزلي، وتراجع معدلات التوتر والانفعال بسبب العمل، والتخلص من الازدحام المروري الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم، ويؤثر بشكل سلبي على هرمونات التوتر.

بالإضافة لتراجع مستوى التلوث، وزيادة الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية لتقوية المناعة عوضا عن تناول الأطعمة الجاهزة التي تضر القلب بشكل كبير.

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