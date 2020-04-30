غوغل تطلق سماعة بميزة الترجمة الفورية

كشفت شركة غوغل الأمريكية عن الجيل الجديد من سماعة Pixel Buds والتي تسعى من خلالها لمنافسة سماعة Air pods التي تنتجها شركة آبل الأمريكية.

وستحتوي السماعة الجديدة على مكبرات صوت حديثة ومتطورة بحجم 12 ملم، تُؤمّن نقلاً سريعاً للبيانات من خلال اتصالها بالهاتف عبر تقنية البلوتوث 5.

كما تتميز السماعة الجديدة بميزة الترجمة، حيث زودتها الشركة الأمريكية بتقنيات حديثة ومتطورة تجعلها تعمل بشكل متوافق مع مساعد غوغل الصوتي، وخدمة Google Translate.

وأحاطت جوجل السماعتين بهيكل قوي ومتين مقاوم للماء والغبار والرطوبة وفق معيار IPX4.

وزودت الشركة الأمريكية سماعتها الجديدة ببطارية تجعلها تعمل لمدة 5 ساعات في الشحنة الواحدة، وألحقت بالسماعة علبة شحن تشحن السماعة لمدة 15 ساعة من خلال ميزتي الشحن اللاسلكي والشحن السلكي.

وألحقت جوجل بالسماعة ملحقات مطاطية بقياسات مختلفة تجعلها مناسبة لآذان المستخدمين.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق السماعة الجديدة في الأسواق بسعر 179 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية