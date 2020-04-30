القفطان.. تعلّمي ارتداءه على طريقة النجمات

إلى جانب العباءة، يعتبر القفطان من الأزياء التقليدية التي تختار الكثيرات ارتداءها خلال الشهر الفضيل. فهو يتميز بأناقته وفخامة تصاميمه كما أنه يناسب أجواء مناسبات ولقاءات هذا الشهر. ولهذا لم تتردد العديد من النجمات وشهيرات العالم العربي في إضافته إلى إطلالاتهن في المناسبات المختلفة. وهو ما جعل تلك الإطلالات تبدو على كثير من الترف والفرادة.

منذ أكثر من عامين مُنحت الفنانة المغربية سلمى رشيد لقب “سفيرة القفطان المغربي” خلال انعقاد دورة “فن القفطان” الثالثة في مدينة أغادير. وهي تفضل ارتداء هذا الزيّ التقليدي بتصاميمه المختلفة. ومنها ذلك الذي ارتدته خلال حفل تكريمها كأفضل فنانة مغربية والذي أقيم في يناير الماضي. وارتدت في هذه المناسبة قفطاناً بتصميم مميز أقرب إلى السروال من توقيع المصممة سليمة البوسوني.

تنافس الفنانة دنيا بطمة مواطنتها على التألق بالقفطان وترتديه في معظم الحفلات والمناسبات. ولهذا تختاره بتصاميم فاخرة جداً موقعة من كبار المصممين مثل إحسان غزيل وسهام إحسان إضافة إلى علامات مثل شي هند.

اختارت الفنانة السورية القفطان في وداع العام 2019 وهو ما أعلنته من خلال صورة نشرتها على حسابها على “إنستغرام”. وظهرت فيها مرتدية تصميماً يجمع الفستان المترف والقفطان الفاخر ويحمل توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران.

في العام الماضي اعتمدت لجين عمران إطلالة مستوحاة من الأجواء المغربية من خلال ارتدائها قفطاناً باللون البيج مع تطريزات ذهبية من توقيع مصممة القفاطين المغربية ليلى عمراوي.

في أحدث حلقات برنامجها “غداً أجمل” الذي يُعرض على شاشة “أم بي سي” لفتت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز الأنظار بارتدائها قفطاناً باللون الذهبي موقعاً من المصممة الشهيرة سلمى بن عمران. وزينته بحزام مميز ومجوهرات أضفت على مظهرها الكثير من الإشراق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية