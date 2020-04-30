عاصي الحلاني يُطرِب جمهوره بأغاني وديع الصافي

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني تغريدة جديدة على حسابه في تويتر ظهر فيها وهو يعزف على العود ويغني أغنية دار يا دار للفنان الراحل وديع الصافي.

وقال فارس الأغنية العربية إنه يسعى من خلال هذه الأغنية للترويح عن نفس جمهوره، ومساعدتهم على تحمل الحظر المنزلي.

وتعد هذه الأغنية ثاني أغاني وديع الصافي التي يقوم الفنان اللبناني بغنائها وهو يعزف على العود.

سبق أن ظهر الحلاني في مقطع فيديو سابق على تويتر وهو يغني أغنية بترحلك مشوار، وحث من خلالها الناس على الالتزام بالمنازل، وأكد تجاوزهم للفترة الصعبة، وبأن الوقت المتبقي للتخلص من الفيروس قصير.

وطلب عاصي الحلاني من جمهوره الالتزام بالحجر الصحي بشكل كامل، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

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