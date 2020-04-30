فرنسا تعرض أثاثها العريق للبيع بسبب كورونا

قررت لجنة مجموعة الأثاث الوطنية في فرنسا إجراء مزاد علني يومي 21 و22 سبتمبر لبيع بعض قطع الأثاث العريقة.

وتسعى المجموعة من خلال هذا القرار دعم المستشفيات التي تعاني من ضغوطات بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

ولم تحدد المجموعة القطع التي سيتم بيعها، إلا أن تقارير صحفية أكدت احتواء القائمة على 100 قطعة من القرن التاسع عشر وبالتحديد من عهد الملك لويس فيليب الأول.

وقالت المجموعة إن ريع المزاد سيذهب إلى مؤسسة مستشفيات باريس والمستشفيات الفرنسية.

وأكد مدير المجموعة أنهم سيقومون بوضع قائمة بالأثاث ذو القيمة التراثية المنخفضة، الذي لم يُستخدم من قِبل أشخاص مهمين، ومن ثم سيختارون بالإجماع ما سيُعرض منها للبيع.

يذكر أن مجموعة الأثاث الوطنية تقوم بتأثيث المباني الرسمية، وتمتلك أكثر من 130 ألف سجادة، ثريات، كراسي، سيراميك، بورسلان، أثاث مكاتب وغيرها.

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