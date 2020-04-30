الفراولة.. طريقك لتجنب الجوع والعطش في رمضان

أكدت الجمعية الألمانية للتغذية أن الفراولة وجبة مثالية للجسم خلال شهر رمضان المبارك، نظرا لغناها بالسعرات الحرارية والمعادن والفيتامينات.

وقالت الجمعية إن الفراولة تحارب العطش والجوع بسبب احتوائها على الماء بنسبة 90%، وأكدت أن جميع الفواكه التي تنتمي لفصيلتها لها ذات التأثير، ولكن بنسبة أقل منها.

وأوضحت الجمعية الألمانية بأن كل 100 غرام من الفراولة تحتوي على 43 سعرة حرارية، بالإضافة لاحتوائها على كمية جيدة من الألياف التي تجعل الإنسان يشعر بالشبع لوقت طويل.

يذكر أن الفراولة غنية بالمعادن والفيتامينات كالفيتامين سي، الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الحديد، الزنك، النحاس، وحمض الفوليك، الضرورية لجسم الإنسان.

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