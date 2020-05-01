رسميًا – إطلاق هاتف ريدمي نوت 9 مع معالج Helio G85 وكاميرا رباعية

اليوم كشفت شاومي عن هاتف ريدمي نوت 9 رسميًا في أوروبا، والهاتف يأتي مع فلسفة تصميم ريدمي الذي رأيناها في معظم هواتفها الحديثة، كذلك فالهاتف يأتي مع معالج مميز وخامات تصنيع جيدة إضافة لكاميرات خلفية رباعية وتصميم أكثر من رائع، وفي هذا المقال سنعرض عليكم كافة تفاصيل الهاتف.

مواصفات هاتف ريدمي نوت 9 وأبرز مميزاته

الهاتف الجديد يأتي مع كاميرا أمامية على شكل ثقب في أعلى يسار الشاشة، والشاشة هنا تأتي بقياس ضخم وهو 6.53 بوصة وهي شاشة من نوع IPS LCD مع أبعاد 19.5:9 ودقة 2340*1080، كذلك فالهاتف يأتي مع طبقة حماية من نوع جوريلا جلاس 5 وبالعودة للحديث عن الكاميرا الأمامية فهي بالطبع أحادية بدقة 13 ميجابيكسل.

الهاتف يأتي مع معالج هيليو G85 من ميدياتيك وهو الجيل المحسّن من هيليو G80! هذا المعالج مميز نظرًا لأنه يركز على أداء الألعاب، وكما يمكنك أن تتوقع من معالج يركّز على أداء الألعاب فهو يقدم أداء ممتاز مع كافة العمليات التي قد تقوم بها مع هاتفك! المعالج هنا ثماني النواة مع نواتين أساسيتين بمعمارية Cortex-A75 الرائدة وبتردد 2GHz!

يأتي هاتف ريدمي نوت 9 مع 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية من نوع LPDDR4x هذا بالإضافة إلى 128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية من نوع UFS 2.1 وهي سعات وأنواع متوقعة للذواكر نظرًا لأن هاتف نوت 9 هو هاتف متوسط في المقام الأول، كذلك فهو أضعف هواتف سلسلة ريدمي نوت 9 والتي تختلف إصداراتها حسب الدول.

الكاميرا هنا رباعية كما أسلفنا الذكر مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل من سامسونج وهو مستشعر GM1، هذا بالإضافة لمستشعر 8 ميجابيكسل واسع جدًا ومستشعر 2 ميجابيكسل للعمق! الهاتف يأتي أيضًا مع بطارية بسعة 5,020mAh مع شحن سريع بقدرة 18 وات وهذا بمنفذ USB Type-C، أخيرًا فالهاتف يدعم NFC وIR وكذلك منفذ سماعات 3.5مم!

سعر وموعد توفر هاتف ريدمي نوت 9

الهاتف سيأتي بسعر يبدأ من 199 دولار أمريكي فقط للإصدار 3+64 جيجابايت، هذا بينما سيأتي الإصدار 4+128 جيجابايت بسعر 249 دولار أمريكي! هذا بينما سيبدأ توفر الهاتف في وقت ما من شهر مايو الحالي، وسيتوفر بالألوان الأبيض، الأخضر والأزرق!