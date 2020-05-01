تسريبات – الأسعار المتوقعة لهواتف ايفون 12 القادمة!

هواتف ايفون 12 سوف تصدر في الأسواق مع بداية الربع الأخير من العام الجاري أي مع حلول شهر أكتوبر رغم ذلك فإن الأسعار المتوقعة لها وجدت طريقها للظهور عبر الإنترنت في تسريبات جديدة.

التسريبات مصدرها صاحب قناة Front Page Tech على اليوتيوب نقلاً عن مصادر خاصة به رفض الإفصاح عنها. وأضاف أيضاً أن موعد إطلاق هواتف الايفون في الأسواق قد يتأخر لمدة شهر بسبب تداعيات فيرس كورونا.

في هذا العام سوف يكون لدينا أربعة إصدارات من الايفون هذا العام، جميع إصدارات ايفون 12 سوف تأتي بشاشة من نوع OLED ودعم شبكات الجيل الخامس 5G و وجود نوتش أعلى الشاشة أصغر حجماً ونفس التصميم وفي قلب كل منها معالج ابل A14 .

أرخص هواتف ايفون 12 سوف يبدأ سعره من 650 دولار أمريكي مع شاشة بقياس 5.4 إنش وهناك إصدار ثاني بشاشة 6.1 إنش بسعر يبدأ من 750 دولار أمريكي. هذان الإصداران سوف يحملان كاميرا خلفية ثنائية.

الإصدارات الأرقى هي ايفون 12 برو وايفون 12 برو ماكس بشاشة يبلغ قياسها 6.1 إنش و 6.7 إنش وبسعر يبدأ من 1000 و 1100 دولار أمريكي على الترتيب.

سوف تتمتع الإصدارات الأرقى بكاميرا ثلاثية بالإضافة إلى كاميرا إضافية رابعة “لايدار LiDAR” مخصصة للتصوير ثلاثي الأبعاد وتطبيقات الواقع المعزز AR مثل أجهزة ايباد برو 2020 الجديدة.

لا توجد أية مفاجآت في الأسعار المسربة فهي بالفعل الأسعار المتوقعة بالنظر إلى سياسة تسعير ابل مع الإصدارات الحالية والسابقة.

جدير بالذكر أن ابل قد أعلنت مؤخراً عن هاتف ايفون SE إصدار 2020 والذي يعتبر رخيص الثمن نسبياً بسعر يبدأ من 400 دولار أمريكي.