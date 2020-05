مصر.. المجلس الأعلى للإعلام يصدر بيانا بشأن أزمة رامز جلال

لزاما على قناة MBC مصر أن توفق أوضاعها القانونية لمزاولة نشاطها داخل مصر [ميديا]

أصدر المجلس الأعلى للإعلام في مصر بيانا أكد فيه أنه تابع ما أثير خلال الأيام الماضية حول برنامج الفنان رامز محمد جلال أحمد توفيق، المشهور برامز جلال.

وأضاف المجلس في بيان له، أن قناة MBC مصر هي من القنوات الأجنبية المملوكة لشركة “إم بي سي” منطقة حرة – ذات مسؤولية محدودة – والحاصلة على ترخيص أجنبي من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، وقد سبق للمجلس أن خاطب الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” للاستعلام عن مصدر إشارة بث القناة المُشار إليها والقمر الصناعي مستقبل الإشارة.

وتابع: “لقد أفادت الشركة المصرية للأقمار الصناعية ” نايل سات ” بأن إشارة البث تنطلق من مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى القمر الصناعي الأجنبي “عرب سات” ويجري نقل الإشارة الواردة من الخارج عبر القمر الصناعي المصري “نايل سات”، ويتم من خلاله نقل إشارة حزمة قنوات تملكها شركة ام بي سي تعدادها عشرون قناة” .

ونوه المجلس بأنه سبق وأن خاطب المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للإفادة بما إذا كانت القناة المشار إليها من القنوات المرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية من عدمه، وأكدوا أن القناة المشار إليها ليست من القنوات المرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية.

وقال: “أصبح لزاما على قناة MBC مصر أن توفق أوضاعها القانونية لمزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المُشار إليها، إعمالا لنص المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 2018 ، كما أنه سبق واستقر المجلس على مخاطبة الجهة المالكة لشركة “إم بي سي” لتوفيق أوضاع قنواتها التي تزاول نشاطا بجمهورية مصر العربية قبل انتهاء المهلة المقررة قانونا .

وأهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية عدم إثارة الرأي العام، مؤكدا الوقوف على مسافة واحدة من الجميع تحقيقا للصالح العام ، وأنه لا يمارس سلطاته أو يتخذ قراراته إلا بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.

من جانبه، أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، في بيان، اليوم الخميس، تقدمه بشكوى رسمية إلى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ضد برنامجي “رامز مجنون رسمي” و”خللي بالك من فيفي” اللذين يعرضان حاليا على قناة “إم بي سي مصر”.

وأكدت مايا مرسي أن لجنة الرصد الإعلامي بالمجلس قد رصدت العديد من المخالفات بهذين البرنامجين، فمقدم برنامج “رامز مجنون رسمي” يعتمد على إهانة الضيوف والتنمر عليهم بصورة فجة، والإساءة الكبيرة إلى الضيفات السيدات والتقليل من شأنهن، وبرنامج “خللي بالك من فيفي” يسخر من مرضى الصرع ويستهزئ بأصحاب البشرة السمراء، بما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع، بالإضافة إلى خلوهما من القيمة الفنية والأخلاقية.

The post مصر.. المجلس الأعلى للإعلام يصدر بيانا بشأن أزمة رامز جلال appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا