إطلاق هاتف Mi Note 10 Lite رسميًا بمواصفات مميزة وقيمة كبيرة مقابل سعره

شاومي كانت قد أطلقت هاتف مي نوت 10 في العام الفائت مع كاميرا بدقة 108 ميجابيسكل ومواصفات داخلية مرتفعة، لكن هذا الهاتف كان يأتي بسعر مرتفع بطبيعة الحال! وهنا تأتي ريلمي لتوفر بديل أقل سعرًا مع الاحتفاظ بنفس خلطة المواصفات المميزة والخامات القوية! وفي هذا المقال سنوضّح لكم كافة المعلومات حول هاتف Mi Note 10 Lite والذي أعلنت عنه شاومي اليوم..

مواصفات ومميزات هاتف Mi Note 10 Lite

الهاتف الجديد يأتي مع شاشة كبيرة بقياس 6.47 بوصة وهي التي تأتي بدقة FHD ومن نوع AMOLED، ونوع الشاشة هنا هو واحد من أهم ميزاتها! إضافة إلى ذلك فهذه الشاشة منحنية من الطرفين وتدعم HDR10 وتأتي مع طبقة حماية جوريلا جلاس 5، لكن وقبل أن تسأل، هذا الهاتف وللأسف لا يدعم أي تردد مرتفع سواء 90Hz أو 120Hz.

يأتي الهاتف مع معالج سنابدراجون 730G ولعل شاومي كانت مخطئة في استخدام هذا المعالج بدلًا من سنابدراجون 765G! كذلك فالهاتف يأتي مع أندرويد 10 محملًا بواجهة MIUI 11. إضافة إلى ذلك فالهاتف لا يأتي بالطبع مع كاميرا بدقة 108 ميجابيكسل! بل نجد هنا مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل من سوني وهو مستشعر IMX686، هذا بالإضافة لمستشعر 8 ميجابيكسل واسع بزاوية 120 درجة وكاميرتي ماكرو وعمق بدقة 2 و 5 ميجابيكسل على الترتيب.

الهاتف الجديد يأتي مع بطارية ضخمة بسعة 5,260mAh مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 وات، هذا إلى جانب دعمه للـIR، الـNFC وكذلك منفذ سماعات 3.5مم، كما أن الهاتف يدعم مستشعر بصمة مدمج داخل الشاشة! أما وبالنسبة للذواكر فالهاتف يتوفر بإصدارين مع 6 جيجابايت و 64 جيجابايت من الذاكرة العشوائية والتخزينية على الترتيب، أو 6 جيجابايت و 128 جيجابايت.

سيتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 349 يورو ويصل إلى 399 يورو، هذا كما سيتوفر بالأوان الأبيض والأسود وكذلك الأرجواني! شاومي قد أوضحت أن هاتف Mi Note 10 Lite الجديد سيتوفر في مايو الحالي لكن قد تتأخر عمليات البيع بسبب جائحة كورونا الحالية. ما رأيك؟ وهل تفكر في اقتناء هذا الهاتف؟ شاركنا الآن في التعليقات..