تطبيق MyPrivacy يتيح لك إخفاء الصور وتصفح الإنترنت عبر خدمة VPN وحفظ الخصوصية – عرض رمضان!

صورك، عبارات البحث خاصتك، موقعك الجغرافي، حساباتك على مواقع التواصل، تصفحك للإنترنت كلها أنشطة تسجل لك بصمة رقمية وتوفر بيانات كثيرة عن حياتك واهتماماتك وتفضيلاتك، وهذا قد يستخدم ضدك بعدة أشكال مثل استغلال تلك المعلومات لأغراض استهدافك بالإعلانات والدعايا، التلاعب بآرائك، سرقة هوية عبر الإنترنت، تتبعك وغير ذلك. تطبيق MyPrivacy يحفظ خصوصيتك ويمنع كل أشكال الاستغلال السيء لبياناتك على الإنترنت.

سواءً كنت متصلاً بالإنترنت وتتصفح الويب أو تستخدم أحد التطبيقات الاجتماعية فسيقوم تطبيق MyPrivacy بتعديل الإعدادات بسهولة لمنع تلك المواقع والخدمات من استغلال بياناتك بطريقة سيئة. أما إذا كنت تحتفظ ببعض الصور والملفات ذات الطبيعة الخاصة ولا تود أن يطلع عليها المتطفلين أو تقع في الأيدى الخطأ فأيضاً سوف يتولى تطبيق MyPrivacy حفظها بسرية.

ماذا أيضاً ؟ تطبيقاتك الخاصة وحساباتك عليها ومتجر التطبيقات وكل هذه الأشياء يمكن لتطبيق MyPrivacy قفلها لمنع أي أحد آخر من استخدامها أو الإطلاع على محتواها.

مزايا تطبيق MyPrivacy :

إخفاء الصور والفيديو : وهي متوفرة في نسخة الأيفون والأندرويد، وتستطيع من خلالها حماية خصوصيتك أكثر من خلال حماية الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك في مكتبة ذكية ومنظمة.

: وهي متوفرة في نسخة الأيفون والأندرويد، وتستطيع من خلالها حماية خصوصيتك أكثر من خلال حماية الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك في مكتبة ذكية ومنظمة. حماية ملفاتك الهامة : يتيح لك تطبيق MyPrivacy حماية النسخ المصورة من جواز سفرك، بطاقاتك الخاصة بالدفع، وتنظيمها في مكان واحد.

: يتيح لك تطبيق MyPrivacy حماية النسخ المصورة من جواز سفرك، بطاقاتك الخاصة بالدفع، وتنظيمها في مكان واحد. متصفح آمن وسريع : يوفر لك تطبيق MyPrivacy متصفح مدمج يضمن لك الخصوصية في التصفح، عدم تتبع نشاطك، منع الإعلانات وغير ذلك.

: يوفر لك تطبيق MyPrivacy متصفح مدمج يضمن لك الخصوصية في التصفح، عدم تتبع نشاطك، منع الإعلانات وغير ذلك. مدير كلمات مرور : عليك التوقف عن استخدام كلمات مرور سهلة مثل 12345 أو تاريخ ميلادك، فمع تطبيق MyPrivacy ستحصل على مولد ومدير كلمات مرور قوية مع حمايتها وتذكرها.

: عليك التوقف عن استخدام كلمات مرور سهلة مثل 12345 أو تاريخ ميلادك، فمع تطبيق MyPrivacy ستحصل على مولد ومدير كلمات مرور قوية مع حمايتها وتذكرها. فحص معلوماتك على الشبكات الاجتماعية : ولأنك قد تنشر أكثر مما يلزم من المعلومات الخاصة بك على الشبكات الاجتماعية، تطبيق MyPrivacy يقوم بفحص مختلف هذه الشبكات ويعطيك نصائح حول ضرورة إنقاص بعض هذه المعلومات، كما يقوم بالتخلص بالملفات العالقة من تطبيقات التواصل الاجتماعي من جهازك.

: ولأنك قد تنشر أكثر مما يلزم من المعلومات الخاصة بك على الشبكات الاجتماعية، تطبيق MyPrivacy يقوم بفحص مختلف هذه الشبكات ويعطيك نصائح حول ضرورة إنقاص بعض هذه المعلومات، كما يقوم بالتخلص بالملفات العالقة من تطبيقات التواصل الاجتماعي من جهازك. ميزة شبكة واي فاي آمنة : تضمن لك الحصول على اتصال آمن، اعتماد موقع جغرافي وهمي، لحماية خصوصيتك أكثر.

: تضمن لك الحصول على اتصال آمن، اعتماد موقع جغرافي وهمي، لحماية خصوصيتك أكثر. ميزة MyPrivacy VPN – خدمة VPN موثوقة من مطوري التطبيق لإخفاء هويتك عبر الإنترنت.

– خدمة VPN موثوقة من مطوري التطبيق لإخفاء هويتك عبر الإنترنت. ميزة قفل التطبيقات: تتيح لك غلق التطبيقات بكلمة مرور أو البصمة، لمنع وصول أي شخص إليها غيرك، أو غلق بعض التطبيقات والخدمات في هواتفك وأجهزة أطفالك (نسخة الأندرويد فقط).

عرض خاص في شهر رمضان

تطبيق MyPrivacy مدفوع لكنه يتيح للمستخدم فترة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام غير مدفوعة يمكن من خلالها إلغاء الاشتراك في أي وقت. التطبيق يوفر اشتراكات شهرية ونصف سنوية وسنوية.

يقدم التطبيق بمناسبة حلول شهر رمضان خصم بقيمة 50% لكل زوار وقراء “أخبار التطبيقات” وبذلك تصبح أسعار الاشتراكات كالآتي بعد الخصم:

الاشتراك السنوي: $29.99 بدلاً من $59.99

الاشتراك النصف سنوي: $17.99 بدلاً من $35.99

الاشتراك الشهري: $5.99 بدلاً من $11.99

الملائمة:

يعمل على أجهزة الآيفون والآيبود-تاتش والآيباد و أجهزة الأندرويد.

نظام التشغيل الملائم : iOS 10.2 فما أحدث / أو Android 5.0 فما أحدث.

تحميل التطبيق:



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