الصحة العالمية: جائحة كورونا لا تزال حالة طارئة على المستوى الدولي

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن جائحة فيروس كورونا المستجد لا تزال حالة صحية طارئة على المستوى الدولي.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس، قوله في مؤتمر صحفي افتراضي اليوم الجمعة، لذكر نتائج اجتماع للجنة الطوارئ جرى أمس الخميس: “جائحة فيروس كورونا لا تزال حالة طارئة بالنسبة إلى الصحة العامة على المستوى الدولي”.

وأشار غيبريسوس إلى أنه ينوي عقد اجتماع مقبل للجنة الطوارئ التابعة للمنظمة بعد 90 يوما أو ربما أسرع في حال تطلبت الضرورة ذلك.

وشدّد على أن منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق بالغ بسبب تسارع انتشار فيروس كورونا في الدول التي فيها أنظمة صحية ضعيفة.

كما أشار مع ذلك إلى أن منظمة الصحة العالمية ستعمل مع المجتمع الدولي والشركاء من أجل تمكنين السفر الحيوي للرد على الجائحة وإعادة قطاع السفر إلى حالته الطبيعية.

فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

