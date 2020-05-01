مشروبات “ضرورية” على مائدة الإفطار

يحتاج الجسم لتعويض السوائل التي يخسرها خلال نهار شهر رمضان؛ ما يستوجب أن تحتوي مائدة الإفطار على مشروبات صحية تعوض هذا النقص.

ونشر موقع أودادوك الإلكتروني قائمة بأبرز هذه المشروبات الضرورية وحصرها في العصائر الآتية:

1- الجلاب: يُحضر من التمر، العنب، وماء الورد.

ويتميز بانخفاض سعراته الحرارية، وبخلوه من مواد التحلية.

2- ماء جوز الهند: ضروري للأشخاص الذين يعانون من الجفاف.

لأنه لا يحتوي على إضافات صناعية، ولا يزيد مستويات السكر والأنسولين.

3- قمر الدين: يساعد على الهضم، وتنظيم عملية التمثيل الغذائي.

4- التمر والحليب: يمدان الجسم بطاقة كبيرة.

5- الخروب: لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، البروتينات ومضادات الأكسدة.

6- عصير الفواكه: يزود الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية.

7- الماء: يحافظ على رطوبة الجسم ويمنع الجفاف.

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