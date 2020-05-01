كيف نعزز مناعة كبار السن خلال رمضان؟

يحتاج كبار السن لرعاية خاصة خلال شهر رمضان خاصة مع انتشار فيروس كورونا؛ لأن الصيام يضعف مناعتهم ويؤدي لإصابتهم بالجفاف.

ولتجنب هذا الأمر يجب توفير أغذية مفيدة لأجسامهم، تعمل على تقوية مناعتهم، وتحميهم من الإصابة بكورونا.

ولرفع مناعة كبار السن ينصح الأطباء بما يلي:

1- الإكثار من السوائل، كالماء، العصائر الطبيعية، والمشروبات المنخفضة السعرات الحرارية لأنها تمنع الجفاف.

2- تناول الأطعمة التي تسهل عملية الهضم، وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي، كالخضراوات المطهية، واللحوم البيضاء.

3- الابتعاد عن تناول اللحوم الحمراء والدهون والأكلات المقلية.

4- أكل 3 تمرات عند الإفطار، وقطعة حلوى رمضانية، لمنح الجسم طاقة كبيرة.

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