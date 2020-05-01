Redmi تطلق هاتفين من الفئة المتوسطة

كشفت شركة Redmi الصينية عن هاتفين من الفئة المتوسطة أطلقت عليهما Redmi Note9، وRedmi Note9 Pro.

وسيعمل الهاتف Redmi Note9 بمعالج Helio G85، وكرت شاشة Mali-G52، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة IPS مقاس 6.53 بوصة بدقة عرض FHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وسيأتي هذا الجهاز بذاكرة داخلية بسعة 64 و128 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 3 و4 غيغا بايت، في حين يحتوي على بطارية بسعة 5020 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط، ومنفذ 3.5 للسماعات.

وتوفر الشركة الصينية هذا الهاتف بألوان الأبيض، الأخضر، الرمادي، وستطلقه بسعر 199 دولارا أمريكيا.

أما هاتف Redmi Note9 Pro فسيعمل بمعالج Snapdragon 720G ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، كما زودت الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة IPS مقاس 6.67 بوصة وجودة عرض FHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بيكسل.

وجاءت الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للثانية، و2 ميغا بيكسل للثالثة والرابعة، وتتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 64 و128 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 6 غيغا بايت.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يتراوح ما بين 269 و 299 دولارا أمريكيا بحسب سعة الذاكرة.

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