زيني مائدتك الرمضانية بالفواكه المجففة.. لكن انتبهي لمضارها

لا تكتمل مائدتك الرمضانية إلا بعد أن تضيفي عليها طبق الفواكه المجففة الجذاب بألوانه وأشكاله.

وتتربع الفواكه المجففة على عرش سفرتك المميزة لتكون مفتاح الشهية الأساسي الغني بالمعادن والفيتامينات والأحماض الدهنية والألياف، كما تحتوي على كمية عالية من مضادات الأكسدة وغيرها من مصادر الطاقة التي تمنح الصائم فوائد كبرى على صحته وتعطيه إحساساً بالشبع.

وفي زمن الكورونا من الضروري جداً أن تعرفي أن الفواكه المجففة ترفع مناعة الجسم ضد الأمراض، لذلك يجب أن تحرصي على تقديمها بشكل دائم لأفراد عائلتك نظراً لحسناتها الكثيرة لكن عليك أن تكتشفي مضارها التالية:

– تتميز الفواكه المجففة بلونها الجميل والسبب في ذلك احتوائها على ثاني أكسيد الكبريت الذي يؤثر بشكل سلبي على أصحاب الأمراض التي لها علاقة بجهاز التنفس كالربو والحساسية والتهابات الشعب الهوائية.

– بسبب عملية التجفيف الصناعي تفقد الفواكه كمية كبيرة من الفيتامين ج والذي يحتاجه الجسم في الوقاية والعلاج في أمراض ومشكلات عدة.

– تحتوي هذه الفواكه الشهية على كمية عالية من السعرات الحرارية التي تزيد بشكل كبير عن عدد السعرات الحرارية الموجودة في الفواكه الطازجة غير المجففة.

– لا تقدمي الفواكه المجففة ذات اللون القوي واللماع إذ تُضاف إليها نسبة عالية من المواد الصناعية وهي تضر بالصحة.

-تجنبي تقديم الفواكه المحلاة والتي يضاف إليها السكر فعلى الرغم من طعمها اللذيذ يمكن أن تسبب مشكلات صحية خطيرة.

لا تترددي في تقديم الفواكه المجففة لضيوفك ولعائلتك لكن انتبهي إلى جودة نوعيتها وكمية استهلاكها.

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