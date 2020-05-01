DJI تطلق طائرة “درون” متطورة بسعر منافس

كشفت شركة DJI الصينية الرائدة في مجال صناعة الطائرات المسيرة والدرونات عن درون جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Mavic Air2.

وزودت الشركة الصينية الطائرة المسيرة الجديدة بمحركات كهربائية و4 مراوح صغيرة تتيح لها التحليق بسرعة 64 كيلو مترساعة.

وتتميز هذه الطائرة بالأذرع الحاملة للمروحة التي يمكن للمستخدم طيها لتلتصق بالهيكل وتصبح جزءا أساسيا من الطائرة الصغيرة الحجم التي يمكن وضعها في حقيبة صغيرة أو في الجيب.

وستحتوي الطائرة على كاميرا بدقة 48 ميغا بيكسل قادرة على توثيق الفيديوهات بدقة 4k، وبمعدل 60 إطار في الثانية، بالإضافة لقدرتها على توثيق الفيديوهات بتقنية التصوير البطيء بمعدل 240 إطارا في الثانية.

وقالت الشركة الصينية إن الطائرة الصغيرة ستحتوي على جهاز تحكم لاسلكي يحتوي على قبضة خاصة لتثبيت الهاتف الذكي عليها، لكي يستخدم لعرض الفيديوهات والصور التي تقوم الكاميرا بالتقاطها.

وتتميز الطائرة الجديدة ببطاريتها التي تجعلها تعمل لمدة 34 دقيقة في الشحنة الواحدة.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الدرون الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 799 دولارا أمريكيا.

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