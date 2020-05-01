ديزني تتحدى كورونا… وتستعد لإنتاج نسخة جديدة من هرقل

أكدت شركة ديزني الأمريكية استعدادها لإنتاج نسخة جديدة من فيلم الرسوم المتحركة الشهير هرقل رغم إغلاق هوليوود بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة الأمريكية إنها ستتفاوض مع الكُتّاب والمخرجين عن طريق برامج وتطبيقات المحادثة الفورية.

وأكدت مجموعة من التسريبات أن الشركة الأمريكية اختارت اختصاصي الحركة ديف كالاهام لكتابة النص، كما رشحت 3 مخرجين لإخراج العمل هم جون فافريو الذي أخرج فلمين من أنجح أفلام الحركة الحية في ديزني، الأخوين روسو الذين أخرجا 4 من أفلام مارفل، وجور فيربينسكي مخرج قراصنة الكاريبي كما وستضيف ديزني للفيلم الجديد أغاني جديدة بالإضافة للأغاني القديمة التي اشتهر بها.

يذكر أن شركة ديزني أطلقت فيلم هرقل لأول مرة في العام 1997 وحقق نجاحا كبيرا وبلغت إيراداته 252 مليون دولار أمريكي.

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