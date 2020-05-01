فقدت حياتها والسبب صورة!

شهد متنزه دودان الطبيعي الواقع في مدينة أنطاليا التركية حادثة مؤسفة للغاية راحت ضحيتها المرأة الكازاخية أوليسيا سسيبتسينا البالغة من العمر 31 عاما.

فبعد أن أعلنت السلطات المحلية في أنطاليا رفع الحظر عن التنقلات التي فُرضت للحد من فيروس كورونا خرجت أوليسيا التي تعمل مرشدة سياحية في نزهة نحو متنزه دودان، وطلبت من صديقها التقاط صورة لها على حافة الجرف لتظهر خلفها الشلالات الخلابة، فصعدت فوق الجدار الآمن واستعدت لأخذ الصورة، قبل أن تزل قدمها وتسقط في الماء عن ارتفاع 35 مترا الأمر الذي أدى لوفاتها على الفور.

وسارع صديقها للاتصال بفرق الطوارئ التي عملت على انتشال الجثة ونقلها للمشرحة.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع في تركيا لأكثر من 120 ألف إصابة توفي منهم أكثر من 3 آلاف شخص.

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