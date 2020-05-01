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في أوكرانيا.. تعليم اليوغا للأطفال “عن بُعد”

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لمساعدة الأهالي على القيام بالأعمال المنزلية قامت مؤسسة إديوكيشن هاب الأوكرانية بإطلاق مبادرة لتعليم الأطفال دروس اليوغا وعدد من النشاطات الأخرى عن بُعد.

وتستهدف المبادرة الأطفال ما دون الـ7 سنوات فقط، وتُقدم لهم بثاً يومياً عبر الإنترنت لتعليمهم رياضة اليوغا ضمن سلسلة روضة الأطفال الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك فإن سلسلة روضة الأطفال الإلكترونية تقدم للأطفال دروساً في اللغة الإنجليزية، الرسم، تطوير الذاكرة، وزيادة التركيز.

وأكدت مديرة الروضة نجاح المشروع، وتسجيل 100 ألف اشتراك بعد عدة ساعات من إطلاقه.

وقالت المديرة إن الأطفال الصغار يعيقون عمل الأهالي في المنزل، وبأن هذه الطريقة تساعد الأهالي على القيام بأعمال المنزل بهدوء تام.

يذكر أن إجراء الحظر الذي فُرض في أوكرانيا منذ 16 مارس الماضي سينتهي يوم 11 مايو الجاري في حال تحسن الوضع الصحي في البلاد، وتوقف انتشار فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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