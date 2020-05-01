جديد فيليبس شاشة منحنية لعشاق الألعاب

رفعت شركة فيليبس الهولندية النقاب عن شاشة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم Momentum UltraWide 345M1CR.

وزودت الشركة الصينية الشاشة الجديدة بلوحة قياس VA مقاس 34 بوصة وبدقة وضوح 1440*3440 بيكسل، وبكثافة بيكسلات تصل إلى 110 بيكسل في النقطة المربعة الواحدة.

وتتميز الشاشة الجديدة بسرعة استجابتها حيث يبلغ زمن الاستجابة فيها 4 ميلليثانية، وبقدرتها على تغطية نطاق الألوان NTSC، وsRGB بشكل كامل، وتغطية نطاق الألوان أدوبي RGB بنسبة 90%.

وتعرض الشاشة الجديدة محتويات HDR بفضل درجة السطوع التي تبلغ 300 قنديلةم2، كما تحتوي منفذين من منافذ Display Port، ومنفذين من منافذ HDMI 2.0، ومحور USB بـ4 منافذ USB 3.2.

وأكدت الشركة الهولندية قدرة الشاشة الجديدة على دعم الألعاب الجديدة كبلي ستيشن 5، ومايكروسوفت إكس بوكس.

يذكر أن فيليبس لم تفصح عن موعد إطلاق الشاشة الجديدة في الأسواق، ولا عن سعرها.

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