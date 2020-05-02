تفاصيل النظام الغذائي المناسب للحامل في رمضان

تحتاج المرأة الحامل دائماً إلى التزود بكل المغذيات التي تساهم في الحفاظ على صحتها وصحة جنينها. ولهذا عليها توخي الحذر خلال شهر رمضان منعاً لمعاناتها من أي نقص غذائي، ومن الضروري في هذه الحالة أن تعتمد نظاماً غذائياً يساعدها على ذلك خلال وجبتي الإفطار والسحور. ومن المفيد أيضاً أن تلتزم ببعض القواعد الأساسية.

نظام غذائي للمرأة الحامل في رمضان

على كل امرأة التعرف على أفضل نظام غذائي للحامل في رمضان من أجل الحفاظ على صحتها في حال كانت تختبر هذه التجربة المميزة أو تعتزم ذلك في مرحلة لاحقة.

الإفطار

تنصح الحامل بأن تبدأ وجبة الإفطار بتناول 3 حبات تمر وأن تشرب كوباً من الماء أو من الحساء الصحي. كذلك الأفضل أن تحتوي هذه الوجبة على طبق سلطة مع صلصة خفيفة. فهذا يزود جسمها بالكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها. وبعد ذلك عليها الحرص على تناول أطعمة غنية بالبروتينات مثل اللحوم والبقوليات والحبوب والأسماك والدجاج والأرز والخبز الأسمر. ومن المهم أن تتبع برنامجاً محدداً وألا تبالغ في زيادة الكميات.

وجبة السحور

من المعروف أن هذه الوجبة تزود الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها خلال النهار. وبالنسبة إلى المرأة الحامل من المفيد أن تحتوي على كميات معتدلة من الخبز والجبنة الخفيفة والحليب والزبادي الطبيعي إضافة إلى التمر.

قواعد غذائية أساسية

قبل أن تأخذ القرار ببدء الصوم خلال الحمل على المرأة استشارة الطبيبة النسائية التي تحدد من خلال الفحوصات اللازمة ما إذا كانت حالتها الصحية وحالة جنينها تسمحان بذلك أم لا. ومن المفيد أن تتبع في هذه الحالة بعض القواعد التالية:

– الحرص على الحفاظ على مستويات سكر طبيعية في الدم. ويمكن ذلك من خلال تناول بضع حبات من التمر خلال الإفطار والسحور. والأفضل عدم المبالغة في أكل الحلويات والعصائر الغنية بالسكر.

– يجب تجنب تناول الوجبات التي تحتوي على الكثير من الدهون لأن هذا يسبب معاناة الحامل من مشاكل أبرزها السمنة الزائدة.

– شرب كمية كافية من الماء خلال مرحلة الإفطار حيث يجب أن تحاول المرأة تناول ما لايقل عن 7 إلى 8 أكواب يومياً. فنقص السوائل يعود بنتائج خطيرة على صحتها وصحة جنينها.

– تناول القليل من المكسرات النيئة في الساعات التي تلي وجبة الإفطار.

– تناول الفاكهة على أنواعها باعتدال لأنها تحتوي على سكر طبيعي يزود الجسم بالطاقة.

– الامتناع عن استهلاك المشروبات الصناعية والغازية.

– عدم ممارسة التمارين الرياضية خلال الصوم من أجل عدم تعريض الجسم للإجهاد. وهو أبرز ما يمكن للمرأة الحامل فعله من أجل صوم رمضان من دون المعاناة من مشاكل صحية.

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