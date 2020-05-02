في اليابان..  روبوت لمساعدة المصابين بكورونا

خصصت اليابان مجموعة من الفنادق في العاصمة طوكيو لاستقبال المصابين بأعراض بفيروس كورونا بسيطة لا تستدعي دخولهم للمستشفى.

واستعانت الفنادق بروبوتات لمساعدة عمل الكادر الطبي الموجود فيها، وتسهيل مهمتهم.

حيث ظهر الروبوت بيبر في فندق يقع في منطقة ريوجوكو في العاصمة طوكيو وهو يضع كمامة على وجهه ويُرحب بالقادمين ويطلب منهم وضع الكمامة عند الدخول للفندق، ويتمنى لهم الشفاء العاجل.

كما يلقي بيبر عددا من العبارات التشجيعية التي يعبر من خلالها عن دعمه للمرضى.

ويعمل مع بيبر في ذات الفندق روبوت آخر حديث ومتطور مهمته المناطق الخطرة التي يصعب على العمال الاقتراب منها وتنظيفها بالكامل.

وأكد مالك الفندق وجود ممرضتين تشرفان على المرضى، بالإضافة لقدوم أحد الأطباء خلال النهار لمتابعة أحوال المرضى.

وقالت وزارة الصحة اليابانية إنها وفرت أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية لعزل المصابين بأعراض خفيفة من فيروس كورونا.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع في اليابان لأكثر من 14 ألف إصابة توفي منهم أكثر من 400 شخص.

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