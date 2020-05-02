منوعات

في اليابان..  روبوت لمساعدة المصابين بكورونا

تم النشر منذُ 35 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خصصت اليابان مجموعة من الفنادق في العاصمة طوكيو لاستقبال المصابين بأعراض بفيروس كورونا بسيطة لا تستدعي دخولهم للمستشفى.

واستعانت الفنادق بروبوتات لمساعدة عمل الكادر الطبي الموجود فيها، وتسهيل مهمتهم.

حيث ظهر الروبوت بيبر في فندق يقع في منطقة ريوجوكو في العاصمة طوكيو وهو يضع كمامة على وجهه ويُرحب بالقادمين ويطلب منهم وضع الكمامة عند الدخول للفندق، ويتمنى لهم الشفاء العاجل.

كما يلقي بيبر عددا من العبارات التشجيعية التي يعبر من خلالها عن دعمه للمرضى.

ويعمل مع بيبر في ذات الفندق روبوت آخر حديث ومتطور مهمته المناطق الخطرة التي يصعب على العمال الاقتراب منها وتنظيفها بالكامل.

وأكد مالك الفندق وجود ممرضتين تشرفان على المرضى، بالإضافة لقدوم أحد الأطباء خلال النهار لمتابعة أحوال المرضى.

وقالت وزارة الصحة اليابانية إنها وفرت أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية لعزل المصابين بأعراض خفيفة من فيروس كورونا.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع في اليابان لأكثر من 14 ألف إصابة توفي منهم أكثر من 400 شخص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك