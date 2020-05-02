“يا رب” ألبوم رمضاني جديد لأحمد سعد

أطلق النجم المصري أحمد سعد ألبومه الجديد يارب بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وشهدت القناة الرسمية للنجم المصري على يوتيوب ظهور أغاني الألبوم لأول مرة يوم 30 أبريل الجاري.

وتضمن الألبوم الجديد 8 أدعية هي: سبع سماوات، ارزقني الثبات، طمعان في كرمك، مليون باب، عالم بحالي، مركب نوح، على الله وبس، وزوار المقام.

ونجحت الأدعية الجديدة في تحقيق أكثر من 10 آلاف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة على طرحها كما تفاعل عشاق النجم المصري بإيجابية مع الأدعية الجديدة، وتمنوا لأحمد سعد التوفيق والنجاح.

يشار إلى أن أدعية ألبوم يا رب من كلمات محمد نبيل الشريف ومرو المغربي، وألحان كريم نيازي، وأحمد سعد، وتوزيع محمد عاطف الحلو.

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