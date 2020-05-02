سعر ايفون SE إصدار 2020 في بعض الدول العربية – تعرف عليه!

بعد الإعلان عن هاتف ايفون SE رخيص الثمن نسبياً والجميع يتساءل عن موعد إطلاقه في الأسواق العربية والسعر المنتظر طرح الهاتف به. في هذا المقال آخر ما توصلنا إليه حول سعر ايفون SE الجديد.

بداية نذكركم بملخص مواصفات الهاتف حيث سيأتي ايفون SE الجديد بشاشة 4.7 إنش مع زر Home مدمج به مستشعر للبصمات مع كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة F/1.8 وذاكرة عشوائية بحجم 3 جيجابايت.

أيضاً سوف يأتي بتصميم معدني مغطى بالزجاج من الخلف وبطارية بسعة 1800 ملي أمبير تقريباً. كل ما سبق تقريباً هو مثل هاتف ايفون 8 إلا أن الفارق الأساسي هو وجود معالج ابل A14 الموجود في سلسلة ايفون 11 والذي سوف يمنح الهاتف أداءً راقياً على مستوى السرعة والرسوميات ومعالجة الصور.

السعر العالمي لهاتف ايفون SE إصدار 2020

سعة 64 جيجابايت بسعر 400 دولار أمريكي.

سعة 128 جيجابايت بسعر 450 دولار أمريكي.

سعة 256 جيجابايت بسعر 550 دولار أمريكي.

سعر ايفون SE إصدار 2020 في السعودية

سعة 64 جيجابايت: 1750 ريال سعودي

سعة 128 جيجابايت: 2000 ريال سعودي

سعة 256 جيجابايت: 2400 ريال سعودي

سعر ايفون SE إصدار 2020 في الإمارات

سعة 64 جيجابايت: 1700 درهم إماراتي

سعة 128 جيجابايت: 1900 درهم إماراتي

سعة 256 جيجابايت: 2330 درهم إماراتي

متى يتوفر الهاتف في الأسواق العربية؟

الأسعار السابقة حصلنا عليها من متجر ابل الإماراتي، ومكتبة جرير ومتجر إكسترا بالسعودية. وكل هذه المتاجر توفر الهاتف حالياً، ومن المنتظر أن يتم طرحه بذات الأسعار على نطاق أوسع قريباً.

بالنسبة لباقي الدول العربية فلا توجد لدينا معلومات مؤكدة حول موعد الإطلاق، فهذا يختلف من دولة لأخرى وسيتم طرحه تدريجياً على مدار الأشهر القادمة بسعر يعادل السعر العالمي مع زيادة بنحو 50 إلى 100 دولار مع مراعاة سعر صرف العملات المحلية مقابل الدولار.