هاتف جوجل بيكسل 4a المتوسط قادم أخيرًا لمنافسة آيفون SE الجديد!

خلال الأسابيع الطويلة السابقة ظلّت عشرات التسريبات حول هاتف جوجل بيكسل 4a في الظهور وفي نفس الوقت فلم تقم جوجل من ناحيتها بتأكيد أو نفي أي معلومات متداولة حول الهاتف المتوسط المنتظر! لكن لعل الأمر قد يتغير بعد إعلان أبل عن هاتفها المتوسط آيفون SE 2020، وفي الوقت الحالي تتوجه كافة الأعين صوب جوجل لنرى ما إذا كانت ستحرّك ساكنًا!

هاتف جوجل بيكسل 4a قادم للرد على آيفون SE!

طبقًا لشائعة جديدة من أحد المصادر الألمانية فهاتف جوجل بيكسل 4a قادم أخيرًا وسيبدأ بيعه في 22 مايو وذلك على الأقل في ألمانيا، لكن إن حدث ذلك فلن يكون هناك أي مانع لتوفر الهاتف في أي بلد آخر! كذلك فالتسريبات قد طالت السعر، وهنا نلاحظ أن هاتف بيكسل 4a سيأتي بسعر 399 يورو أوروبي وهو سعر أقل بفارق قليل عن آيفون SE الجديد! لكن في السوق الأميركي سيباع الهاتفين بسعر 399 دولار أمريكي، وهو ما قد ينتج عنه منافسة مباشرة.

يُذكر أن هذا التسريب الحديث قد أتى من شركة فودافون والتي سيتم إطلاق الهاتف في ألمانيا من خلالها، لكن لا يجب عليك أن تأخذ الأمر بثقة بالغة، فقد ينتهي الأمر بعدم إطلاق الهاتف، لكنه أمر مستبعد.

طبقًا للمواصفات السابق تسريبها، هاتف جوجل بيكسل 4a سيأتي مع شاشة بقياس 5.81 بوصة من نوع OLED وهي التي ستكون بدقة 1080*2340 بيكسل، هذا في حين أن الهاتف سيأتي مع بطارية بسعة 3,080mAh مع شحن سريع بقدرة 18 وات، هذا كما سيأتي الهاتف مع كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيسكل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابيسكل على شكل ثقب في الشاشة، هذا إلى جانب معالج سنابدراجون 730 و6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

من ناحية الأرقام فهذا الهاتف يتفوق على آيفون SE الجديد من كافة النواحي عدا المعالج، لكن من ناحية المنطق فكلا الهاتفين سيئين مقارنة بالهواتف المتوفرة في نفس الفئة السعرية، هذا بالطبع من ناحية الأرقام والأداء والتصميم فقط دون أخذ نظام التشغيل في الحسبان! ما رأيك؟ شاركنا المناقشة.