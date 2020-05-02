كيف نجعل صوم أطفالنا “أمرا سهلا”؟

يعتبر صوم الأطفال تحدياً يواجهه الكثير من الأهل، فليس من السهل أن يفهم الصغار أهمية ذلك، لكن يمكن مساعدتهم من خلال اتباع بعض الخطوات التي تساهم في تشجيعهم على المشاركة في طقوس الشهر الفضيل من دون إجبارهم على ذلك.

خطوات لتشجيع الأطفال على الصوم

ليصبح صوم الأطفال سهلاً على الأهل اتباع بعض النصائح المهمة والمفيدة.

1 ذكر فوائد الصيام

يعتبر الحوار من أفضل الطرق للتعامل مع الأطفال. وفي حالة الصوم يجب التحدث إليهم وذكر فوائد الصوم على مسامعهم. ومنها أنه يمنع المرض من خلال تنقية الجسم وأنه يعزز الشعور بألم الفقراء الذين لا يجدون ما يقتاتون به. كما ينصح بمشاركتهم مشاهدة بعض البرامج الرمضانية المفيدة.

2 دعوته إلى المشاركة في النشاطات الرمضانية

ومنها مثلاً إعداد الزينة الخاصة بشهر رمضان. ويمكن ذلك عن طريق القيام ببعض الأشغال اليدوية لصنع الفوانيس ورسوم الهلال وغيرها. فهذا يدفعه إلى الشعور بالفرح وحماس.

3 تحضير الطفل للصوم

لكي يتمكن الطفل من تحمّل الصوم يجب مساعدته على الاستعداد لهذا بشكل تدريجي. يمكن مثلاً دعوته إلى الامتناع في الأيام الأولى عن تناول الطعام لمدة ساعات قليلة في الصباح، على أن تزيد هذه المدة مع مرور الوقت. لكن يجب الانتباه إلى عدم منعه من الأكل والشرب في حال لوحظ أن هذا ينعكس سلباً على صحته.

4 المشاركة في تحضير الطعام

من المفيد جداً أن يعيش الطفل أجواء الشهر الفضيل لكي يتمكن من الصوم. ولهذا يمكن دعوته إلى المشاركة في تحضير طعام الإفطار أو السحور من خلال دفعه إلى القيام ببعض المهمات الآمنة. كذلك من الضروري أن يتعرّف إلى أفضل أنواع الأطعمة التي يجب تناولها لتزويد الجسم بالطاقة والحفاظ على الصحة. وهكذا يصبح صوم الأطفال مهمة سهلة.

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