زجاج الكاميرا في هاتف جالكسي S20 ألترا ينكسر من تلقاء نفسه!

هاتف جالكسي S20 ألترا هو وبلا شك أبرز هواتف عام 2020 على الإطلاق! فالهاتف يأتي مع مواصفات لا ينقصها أي شيء على الإطلاق، لكن الهاتف ومنذ إطلاقه في فبراير السابق وهو يواجه مشاكل عديدة أبرزها زيادة درجات الحرارة وضعف الأداء وضعف البطارية في نسخة إكسينوس، إلى جانب مشاكل البقع الخضراء في الشاشة، واليوم يشتكي عدد كبير من المستخدمين من مشكلة جديدة وغريبة، وهي انكسار زجاج الكاميرا الخلفية دون أي سبب.

المشكلة قد اختلفت في تفاصيلها من مستخدم لآخر، هذا حيث أن البعض قد صرح أن الزجاج الخاص بالكاميرا قد أصاب بكسر على شكل خط بسيط وهو ما جعل الكاميرا غير قادرة على العمل بشكل سليم، لكن البعض الآخر قد اشتكى من وجود كسر على شكل ثقب في الزجاج وهو الذي حدث من تلقاء نفسه دون اصتدام الهاتف أو وقوعه من أيديهم! وهذا حسبما صرحوا.

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المستخدمين الذين بدأوا في المعاناة من هذه المشكلة أصبحوا مضطرين الآن لتصليح هذا الكسر من مالهم الخاص! هذا حيث أن سامسونج لم تعلق على الأمر حتى الآن! وتصليح مثل هذا عيب سيكلف المستخدم ما يصل إلى 400 دولار أمريكي! وهو مبلغ ضخم خاصةً أن الهاتف بالفعل باهظ الثمن.

ما يزيد من صعوبة عملية تصليح الهاتف هو أن مراكز الصيانة نفسها مغلقة في عدد كبير من البلدان بسبب جائحة كورونا! وهو ما يضع ضغط إضافي على المستخدمين! في الوقت الحالي ننتظر تعليق سامسونج على الأمر وإن كنت من ملاك هذا الهاتف فننصحك بالحفاظ عليه بقدر الإمكان.