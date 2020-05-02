تطبيقات رمضان اليومية للاندرويد (5) – تطبيقات لا غنى عنها خلال وبعد رمضان

اليوم نشارككم مجموعة من التطبيقات والألعاب التي حرصنا أنها ستضيف فعليًا إلى يومك ومدى استفادتك منه! هذا حيث أن رمضان وبفعل الصيام يضم ساعات طويلة من الملل بعد الفراغ من العبادات والعمل، وهذه الساعات يمكنك أن تنجز فيها أمور عديدة ومختلفة، وهو ما ستساعدك هذه التطبيقات عليه هذا بجانب للألعاب المسلية، إضافة إلى ذلك فهذه المجموعة ستنفعك قطعًا حتى بعد رمضان! فتابع معنا..

تطبيق دليل السعرات الحرارية

هذا التطبيق العربي المجاني يتيح لك أن تحسب عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها يوميًا في رحلتك لفقدان أو اكتساب الوزن! إضافة إلى ذلك فهو يتيح لك أن تعرف عدد السعرات الحرارية الموجودة في كل نوع من أنواع الطعام لكي تحدد لنفسك جدولًا صحيحًا لتناول الطعام، إضافة إلى ذلك فهذا التطبيق يتيح لك أدوات أخرى يمكنك أن تتعرف عليها بنفسك، وإن كنت تفضل البدائل الأجنبية فننصحك بالتأكيد بتطبيق MyFitnessPal المعروف.

السعر : مجّاني

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تطبيق Pushbullet لربط كافة أجهزتك سويًا

تطبيق Pushbullet يتيح لك ربط كافة أجهزتك بكافة المنصات سواء هواتف أندرويد، آيفون أو حواسيب ماك وويندوز أو حتى على المتصفح، ومن خلاله يمكنك مزامنة الإشعارات بين الأجهزة، إرسال رسائل SMS من أحد الأجهزة وكذلك إرسال وحفظ الملفات بين الأجهزة في نفس الوقت هذا إلى جانب مميزات أخرى عديدة يوفرها لك مثل التشفير والوصول لملفاتك عن بعد.

السعر : مجّاني

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لعبة League of Runeterra من الشركة المطورة للعبة LOL

لعلّنا جميعًا نعرف لعبة LOL الشهيرة لأجهزة الكمبيوتر، وهنا نجد أن شركة Riot Games المطورة لهذه اللعبة قد أطلقت لعبة League of Runeterra -أو LOR- حديثًا على منصات الهواتف الذكية، وهذه اللعبة هي لعبة استراتيجية تعتمد على البطاقات والوحوش التي تمثلها كل بطاقة، كذلك فهي تعتمد على الذكاء والإبداع وتشكل لك مدخلًا ممتازًا لعالم ألعاب Leagues عامةً!

السعر : مجّانية