نداء شرارة تطلق “دعاء مع نداء” خلال شهر رمضان

استغلت النجمة الأردنية نداء شرارة فترة الحجر المنزلي من أجل التحضير لمشروعها الجديد دعاء مع نداء والذي أطلقته مع بداية شهر رمضان المبارك.

وتقوم المطربة الأردنية من خلاله بتحميل دعاء كل يوم على قناتها الرسمية في يوتيوب وأنغامي طوال شهر رمضان المبارك.

وتعاونت نداء شرارة في هذا المشروع مع شركة JMR ووتري، وسجلت جميع الأدعية من منزلها و بالأدوات والوسائل المتاحة بين يديها، بسبب الحجر المنزلي المفروض في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقد حظيت الأدعية بإعجاب عشاق النجمة الأردنية الذين أبدوا تفاعلا كبيرا معها، وعبروا عن سعادتهم بهذه الأدعية.

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