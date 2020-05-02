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نداء شرارة تطلق “دعاء مع نداء” خلال شهر رمضان

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استغلت النجمة الأردنية نداء شرارة فترة الحجر المنزلي من أجل التحضير لمشروعها الجديد دعاء مع نداء والذي أطلقته مع بداية شهر رمضان المبارك.

وتقوم المطربة الأردنية من خلاله بتحميل دعاء كل يوم على قناتها الرسمية في يوتيوب وأنغامي طوال شهر رمضان المبارك.

وتعاونت نداء شرارة في هذا المشروع مع شركة JMR ووتري، وسجلت جميع الأدعية من منزلها و بالأدوات والوسائل المتاحة بين يديها، بسبب الحجر المنزلي المفروض في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقد حظيت الأدعية بإعجاب عشاق النجمة الأردنية الذين أبدوا تفاعلا كبيرا معها، وعبروا عن سعادتهم بهذه الأدعية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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