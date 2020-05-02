تويتر تلغي خدمة الرسائل القصيرة لدواعٍ أمنية

ألغت شركة تويتر خدمة الرسائل القصيرة في عدة دول لأسباب تتعلق بالأمان دون أن تقوم بتحديد هذه الدول.

وأكدت الشركة في تغريدة نشرتها على المنصة بأن قرار الإلغاء جاء بعد أن لاحظت الشركة نقاط ضعف في خدمة الرسائل القصيرة تساعد الهاكرز على اختراق حسابات المستخدمين.

وقالت الشركة إن الإيقاف شمل استلام التغريدات فقط، في حين سيظل المستخدمون قادرين على تسجيل الدخول وإدارة حساباتهم عن طريق الرسائل القصيرة.

وجاء إعلان إيقاف خدمة الرسائل القصيرة بالتزامن مع التقارير التي تتحدث عن سعي تويتر لتعزيز مستوى الأمان في تطبيقاتها، وإطلاق ميزات جديدة تجذب من خلالها المستخدمين للتطبيق.

يذكر أن تويتر قامت في شهر سبتمبر الماضي بتعطيل خاصية كتابة التغريدة عبر الرسائل النصية بعد تعرض هاتف رئيس الشركة التنفيذي جاك دوريسي للاختراق.

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