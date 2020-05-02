منوعات

تويتر تلغي خدمة الرسائل القصيرة لدواعٍ أمنية

تم النشر منذُ 13 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ألغت شركة تويتر خدمة الرسائل القصيرة في عدة دول لأسباب تتعلق بالأمان دون أن تقوم بتحديد هذه الدول.

وأكدت الشركة في تغريدة نشرتها على المنصة بأن قرار الإلغاء جاء بعد أن لاحظت الشركة نقاط ضعف في خدمة الرسائل القصيرة تساعد الهاكرز على اختراق حسابات المستخدمين.

وقالت الشركة إن الإيقاف شمل استلام التغريدات فقط، في حين سيظل المستخدمون قادرين على تسجيل الدخول وإدارة حساباتهم عن طريق الرسائل القصيرة.

وجاء إعلان إيقاف خدمة الرسائل القصيرة بالتزامن مع التقارير التي تتحدث عن سعي تويتر لتعزيز مستوى الأمان في تطبيقاتها، وإطلاق ميزات جديدة تجذب من خلالها المستخدمين للتطبيق.

يذكر أن تويتر قامت في شهر سبتمبر الماضي بتعطيل خاصية كتابة التغريدة عبر الرسائل النصية بعد تعرض هاتف رئيس الشركة التنفيذي جاك دوريسي للاختراق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك