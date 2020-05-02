“ناسا” و”سبايس إكس” تخططان لرحلة فضائية تاريخية رغم تفشي كورونا

كاليفورنيا-العنوان

قالت وكالة “ناسا” وشركة “سبايس إكس” الجمعة إنهما تمضيان قدما في خطط إرسال رواد إلى الفضاء من الأراضي الأمريكية في وقت لاحق من هذا الشهر وللمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد، وذلك برغم تفشي وباء كورونا.

وسينطلق روبرت بهنكن ودوغلاس هيرلي وهما رائدان سابقان شاركا في برنامج المركبات الفضائية الذي توقف في العام 2011، من مركز كنيدي للفضاء في كيب كانافيرال بفلوريدا في 27 مايو.

وإذا نجحت المهمة، فإن الولايات المتحدة ستحقق هدفها المتمثل في عدم الحاجة إلى صواريخ “سويوز” الروسية لنقل رواد أمريكيين إلى محطة الفضاء الدولية.

وهي أيضا مرحلة مهمة في النموذج الاقتصادي الجديد لوكالة الفضاء الأمريكية. فقد أنفقت “ناسا” مليارات على عقود مع كل من “سبايس إكس” و”بوينغ” لتطوير مركبات سيتعين على كل منها القيام بست رحلات ذهابا وإيابا إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن المقرر أن تجري عملية الإطلاق في 27 مايو ومن المقرر أن تلتحم بمحطة الفضاء الدولية بعد حوالى 19 ساعة.

المصدر-وكالات