يوتيوب يُطلق ميزة تصفح المقاطع حسب “الموضوع”

في إطار سعيها لتحسين موقع يوتيوب وتطويره قامت شركة يوتيوب الأمريكية بإطلاق ميزة Topics الجديدة التي ستعرض للمستخدمين مقاطع الفيديو بحسب اهتماماتهم.

حيث سيلاحظ المستخدمون ظهور مجموعة من المواضيع المقترحة على شكل كلمات مفتاحية، وبمجرد الضغط على أي واحدة منها سيظهر لهم مجموعة من المقاطع المتعلقة بها.

وقالت الشركة الأمريكية بأن الميزة الجديدة ستكون متاحة على الويب ونظام أي أو إس خلال الفترة الحالية على أن تصل لاحقا للأجهزة العاملة بباقي الأنظمة.

وأكدت يوتيوب على أن شريط الموضوعات يظهر أثناء تصفح المستخدم للواجهة الرئيسية وفوق قسم ما التالي، وبأن الموضوعات المقترحة لن تقتصر على القنوات التي يتابعها المستخدم.

وستقوم يوتيوب باختيار الموضوعات من خلال سجل المشاهدة الخاص بالمستخدم، والتفاعلات التي قام بها مع المقاطع التي شاهدها.

يذكر أن الميزة الجديدة ستدعم عدة لغات أهمها الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، والبرتغالية، ومن المتوقع أن تتوسع هذه القائمة قريبا لتشمل اللغة العربية.

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