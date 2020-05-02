منوعات

مادونا تتحدى كورونا بـ”مناعة استثنائية”

تم النشر منذُ 17 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاجأت الفنانة الأمريكية مادونا عشاقها برغبتها في الخروج بجولة في السيارة، والذهاب للتزلج، واستنشاق الهواء الذي يحتوي على فيروس كورونا.

وأعلنت المغنية الأمريكية عن هذا الأمر من خلال الفيديو رقم 14 من الفيديوهات التي تبثها على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام تحت عنوان يوميات الحجر المنزلي والتي تتحدث من خلالها عن أفكارها بطريقة ساخرة.

و تظهر المغنية الأمريكية في هذه الفيديوهات وهي تقوم بتدوين خواطرها على آلة كاتبة في غرفة مظلمة.

وبررت النجمة الأمريكية قرارها هذا بإجرائها تحاليل أكدت امتلاكها لأجسام مضادة لفيروس كورونا بسبب قوة مناعة جسمها، لذلك قررت العودة لحياتها الطبيعية، وممارسة كافة هوايتها دون الخوف من فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك